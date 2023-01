Bewusster für sich und andere einkaufen

Ob bio oder fair gehandelt, die Coesfelder sind auch in Zeiten von Inflation und steigender Energiepreise bereit, in Produkte zu investieren, die teilweise über dem Preisniveau konventioneller Erzeugnisse liegen. Das steht den zuletzt bekannt gewordenen bundesweiten Umsatzeinbußen der Biobranche entgegen. Der deutsche Bauernverband meldete Ende 2022, dass der Öko-Umsatz im vergangenen Jahr bis Oktober um 4,1 Prozent gefallen sei. Dennoch liege er über dem Niveau von 2019.

Bei allen in der Lebensmittelbranche seien die Auswirkungen zu spüren, berichtet Judith Prenger-Berninghoff vom Bio-Unternehmen Weiling auf AZ-Anfrage. „Allerdings zeigt sich, dass die Bio-Branche resistenter ist und dadurch die Preise stabiler sind. Zu Beispiel durch regionalere Wertschöpfungsketten, Verzicht auf hochpreisigen chemisch-synthetischen Stickstoffdünger oder langfristige Partnerschaften und Verträge mit Handelspartnern. Preisaufschläge machen sich demnach bei Bio-Produkten weniger bemerkbar als anderswo.“ So sei der Preis für eine Bio-Möhre mit Preissteigerungen von gut zwei Prozent im Vergleich relativ stabil. „Die allgemeine Vorstellung, dass Bio immer teurer ist, hält sich hartnäckig, stimmt so jedoch nicht mehr“, so die Sprecherin und ergänzt: „Natürlich gibt es auch bei uns Umsatzrückgänge. Diese haben vor allem aber mit der Corona-Pandemie und mit den verbundenen gesellschaftlichen Lebensveränderung zu tun. Diese Rückgänge haben wir daher erwartet. Dass nun Krieg und Inflation dazugekommen sind, nehmen wir als vorübergehende Herausforderung wahr und nicht als Langzeittrend oder Trendwende.“ Die Debatten zur Klima- oder Energiepolitik zeigten doch, dass gesellschaftliche Veränderungen in Richtung klimaschonender Systeme gewünscht seien.

Auch bei BioLesker, einer Bioland-Gemüsegärtnerei aus Stadtlohn, die unter anderem nach Coesfeld liefert, sei von einem Umsatzrückgang nichts zu spüren, so Sprecherin Ulrike Heidemann. „Die Kunden legen Wert auf den Anbau vor Ort, Bio-Produkte, Transparenz und Verlässlichkeit. Die Herkunft von Produkten ist zuletzt immer wichtiger geworden.“ Natürlich wisse man nicht, wohin sich die Branche noch entwickelt, „aber die Menschen denken immer grüner.“

Bewusster einkaufen, achtsamer mit sich und Lebensmitteln umgehen, diese Einstellung beobachtet auch der Unverpackt-Laden. „Wir verkaufen Bio- und Fair-gehandelt Produkte. Produkte, die für viele einen Wert haben“, sagt Besitzerin Monika Widal. „Auch in diesen Zeiten ist unsere Stammkundschaft geblieben und viele neue Kunden sind hinzugekommen. Sie alle wollen grammgenau Lebensmittel kaufen, um am Ende nichts wegschmeißen zu müssen.“ Ein Vorteil sei auch, dass es bei ihnen viele Lebensmittel gebe, die man verschenken könne. Schokolade, Nüsse und Nudeln. Auch dafür würden die Kunden Geld in die Hand nehmen.

Das kann Ingrid Uphoff vom Fair-Gehandelt-Laden im Natz-Thier-Haus bestätigen. „Auch wir hatten wie alle anderen Preissteigerungen, aber wir merken keine Zurückhaltung. Die Stammkundschaft kauft weiterhin hier ihren Lieblingskaffee“, nennt sie ein Beispiel und liefert auch gleich die Gründe: „Unsere Kunden haben im Kopf, dass sie mit den Produkten nicht nur sich oder andere glücklich machen, sondern auch die Erzeuger davon profitieren.“ Nicht zuletzt durch den ehrenamtlichen Einsatz im Laden werde die Partnergemeinde Tamale in Ghana unterstützt. „Bei uns gibt es viele Gespräche über unsere Arbeit und die Produkte, es ist ein Ort der Kommunikation, wir nehmen uns Zeit, das tut vielen Leuten gut.“