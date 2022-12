Bezahlsystem steht in den Startlöchern

Es ist im wahrsten Sinne ein Wimmelbild, das Klaus Volmer auf seinem Notebook aufruft und den Titel „Monitor Digitale Verwaltung“ trägt. „Das kann man in wenigen Sätzen kaum erklären, aber interessant ist, was die Kommunen anbieten müssen“, fügt der Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Bürgerservice mit Blick auf das Onlinezugangsgesetz (OZG) hinzu. Und das sind im Falle Coesfelds rund 1200 Leistungen, die zu 114 Leistungsbündeln verpackt sind.

Beim OZG handelt es sich um ein Bundesgesetz, das Verwaltungen aufträgt, bis spätestens Ende 2022 sämtliche Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten. Da jedoch in vielen Fällen die Grundvoraussetzungen durch die Bundesregierung noch nicht geschaffen wurden, wird es den Kommunen Land auf, Land ab kaum gelingen, innerhalb der nächsten vier Wochen dem OZG vollständig gerecht zu werden. Beispiel: Beantragung eines Personalausweises. „Bei einer Online-Beantragung fehlen die Fingerabdrücke und außerdem müssen wir das Foto mit der Person abgleichen“, weist Frederik Hessling vom Serviceteam des Bürgerbüros auf die rechtlichen Rahmenbedingungen hin. „Es muss manipulationssicher sein“, ergänzt Volmer.

Doch die Verwaltung hat einen konkreten Fahrplan und so „nimmt nun auch die Digitalisierung langsam Fahrt auf“, betont Volmer. Besonderer Fokus liegt auf den sogenannten Basisdiensten. „Das sind Bausteine, die man mit OZG-Leistungen verknüpfen kann“, erläutert Webadministrator Andre Schüttert, der für die Umsetzung des OZG zuständig ist. Der nächste Basisdienst, der der Verwaltung in wenigen Wochen zur Verfügung stehen soll, ist ein Online-Bezahlsystem – die Grundvoraussetzung, damit alsbald auch gebührenpflichtige Leistungen wie Meldebescheinigungen oder Melderegisterauskünfte online angeboten werden können. Weitere Basisdienste sind ein Datensafe, ein Bürgerpostfach, um rechtssicher Briefe online empfangen zu können, oder auch die Authentifizierung, „die durch Log-in die Unterschrift zum Nachweis der Persönlichkeit ersetzt“, führt Schüttert weiter aus.

Was Bürgern oft nicht bewusst sei, „ist, dass viele Leistungen, die dem OZG genügen, schon online sind“, klärt Schüttert auf. Dazu gehören beispielsweise die Suche nach Fundsachen, die Buchung von VHS-Kursen, Kita-Anmeldungen und auch der Mängelmelder, der stetig weiterentwickelt werde. So sollen Bürger künftig per Statusabfrage nachforschen können, was aus ihrem gemeldeten Mangel geworden ist. Bis Jahresende soll zudem der Wohngeldantrag online möglich sein. „Wenn man einen Antrag nach neuem Wohngeldrecht stellen möchte, sollte man aber bis Januar damit warten“, rät Klaus Volmer.

Bei der Digitalisierung arbeiten die Städte und Gemeinden interkommunal auf der Kreisebene zusammen und überregional mit dem Anbieter Citeq, der die Lösungen programmiert. „Und diese Dienstleistungen, die der Anbieter im Portfolio hat, werden nun nach und nach implementiert“, sagt Klaus Volmer.