Bis zu zwei Jahre Lieferzeit für Neuwagen

In Europa wurden im Juni so wenige Autos neu zugelassen wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Wer hinter der Absatzkrise aber die Abkehr vom Auto wittert, könnte sich täuschen. Denn fragt man die Coesfelder Autohändler, sehen diese das Problem eher beim Angebot als bei der Nachfrage.

„Die Händler haben verkauft, was sie auf dem Hof hatten und der Bestand hat sich drastisch reduziert“, sagt Robert Leifkes, Geschäftsführer des Autocenters Leifkes & Sohn. Und seit geraumer Zeit stockt der Nachschub. Schon seit Beginn der Corona-Krise sind Halbleiter Mangelware und Lieferketten gestört. Und seit Kriegsbeginn fallen auch Zulieferer aus Russland und der Ukraine aus.

Die Folge: Extrem-Lieferzeiten. Mit durchschnittlich zwölf Monaten Wartezeit könne man rechnen, sagt Dennis van Deenen, Verkaufsleiter beim Autohaus Tönnemann. „Manche Motoren kommen in einem halben Jahr, manche in eineinhalb“, sagt Steffen Leifkes vom Autohaus Leifkes (Borkener Straße). Und manches „exotischere“ Nutzfahrzeug habe gar 24 Monate Lieferzeit, so Robert Leifkes.

Auch auf den Gebrauchtwagenmarkt schlägt der Mangel an Neufahrzeugen durch. Denn wer seinen neuen Wagen nicht bekommt, gibt seinen alten nicht ab. Auch die großen Mietwagen-Anbieter, sonst eine zuverlässige Quelle für junge Gebrauchtwagen, würden derzeit keine Fahrzeuge abgeben, sagt van Deenen. „Da kommt nichts mehr.“ Entsprechend hätten auch die Preise angezogen.

Sehr gefragt seien Elektroautos, auch wenn abzuwarten bleibe, was die angekündigte Reduzierung der Kaufprämie ab 2023 bewirke. „Die Prämie ist der Anreiz. Ohne die ist es noch recht teuer“, so Robert Leifkes. Aber auch hier machen die Lieferzeiten den Interessenten einen Strich durch die Rechnung. Um die volle Prämie zu kassieren, müsste der Wagen noch in diesem Jahr zugelassen werden. Heißt: Wer jetzt kommt, braucht die nicht mehr einzukalkulieren. „Das ist mehr als utopisch, der Lagerbestand ist gleich null. Mit der aktuellen Förderung kann man nicht mehr rechnen.“ Da würde manch einer schon wieder auf einen Verbrenner umschwenken.

Für Vielfahrer käme ohnehin nichts anderes infrage, so van Deenen. Und unter ebendiesen gebe es auch keine Kaufzurückhaltung. „Wer kaufen muss, der kauft auch.“ Manch einer dagegen warte angesichts der Krise eher ab. „Aber das sind nicht diejenigen, bei denen es dringend ist.“

Und eines ändern auch hohe Spritpreise und Klima-Diskussion nicht: Den SUV-Boom. Rund 30 Prozent beträgt deren Marktanteil, Tendenz steigend. In vielen Fällen sei das vor allem Design-Fassade, sagen die Händler. Selbst Kleinwagen würden inzwischen optisch auf SUV getrimmt, so Robert Leifkes. So könne das, was von Herstellern als SUV vermarktet werde, nicht immer auch ein Pferd ziehen, sagt van Deenen. Nicht zwingend führe dies zu höheren Emissionen. Zu niedrigeren aber auch nicht. Und so wandern fast alle Effizienzgewinne bei den Antrieben in mehr Größe. „Weil es auch einfach bequemer ist, hoch zu sitzen“, so Robert Leifkes. Und selbst die richtigen Kraftprotze sind alles andere als Ladenhüter. „Die V8-Modelle mit 500 PS gehen alle gut“, sagt Steffen Leifkes. „Davon würde ich mir sofort fünf hier hinstellen.“ Wenn sie denn lieferbar wären.