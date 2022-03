Bislang fast nur Kreuzfahrten betroffen

Mehrmals musste die große Reise mit dem Zug durch Russland wegen Corona verschoben werden. Nun liegt das Abenteuer ihres Kunden wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine auch bis auf Weiteres auf Eis. Das war aber auch die einzige Nachfrage, die Christa Brokamp vom Reisebüro Schlagheck mit Blick auf Russland verzeichnet. „Ansonsten gibt es nur ein paar Kreuzfahrten, die auf ihrer Route durch die Ostsee St. Petersburg anfahren“, berichtet die Reiseverkehrskauffrau. „Die werden nun natürlich alle umgeroutet, weil St. Petersburg in diesem Jahr nicht mehr angefahren wird“, erklärt die Mitarbeiterin des Lufthansa City Centers. Auch seitens der Kunden registrieren die Reisebüros in Coesfeld nur wenige Stornierungen – allerdings auch eine größere Verunsicherung und eine eher zurückhaltende Nachfrage seit Kriegsbeginn.

Dies gelte beispielsweise auch für Reiseländer, die der Ukraine nahe sind wie die Türkei oder Bulgarien, wie Annette Rabert vom Alltours Reisecenter beobachtet. Oft seien die Ängste nicht rational erklärbar – wenn zum Beispiel eine Reise auf die Kanaren storniert wird – und rühren zum Teil auch daher, dass die Leute „sich falsch informieren“, so Rabert. Sie rät: „Erstmal Ruhe bewahren.“ Denn wenn eine Gefahr besteht und das Auswärtige Amt für bestimmte Länder eine Reisewarnung ausgibt, würden auch die Reiseveranstalter und -büros sofort reagieren und die Reise absagen. Was jedoch außerdem buchstäblich ins Wasser fällt, das sind die Flusskreuzfahrten auf der Moldau. „Das hätte dieses Jahr alles wieder losgehen können“, seufzt Rabert nach den zwei zähen Coronajahren.

Das bestätigt auch Christina Smyra vom Reisebüro Klöpper. Stornierungen muss sie bislang noch nicht verzeichnen. Spanien, Ägypten oder auch die Türkei seien weiterhin gefragt. „Die Nachfragen sind aber ein bisschen weniger geworden seit letzter Woche“, sagt sie und fügt hinzu: „Die Leute warten vielleicht auch erst noch ab.“

Ähnlich beschreibt Daniel Jayatilaka vom Reisebüro Meimberg die aktuelle Situation. „Vor Kriegsbeginn hatten wir die Hütte voll.“ Stornierungen muss zwar auch er noch nicht verbuchen, doch gebe es durchaus Kunden, die von bestimmten Angeboten Abstand genommen hätten. „Die Bilder im Fernsehen sind verstörend. Da ist vielen zurzeit nicht mehr nach Urlaub“, zeigt der Reiseverkehrskaufmann Verständnis. „Bei vielen spielt da das Gewissen eine große Rolle.“

Mit Blick auf Fernreisen, die beispielsweise auf dem Weg nach Japan über Russland führen, habe Jayatilaka bislang „noch keine Flugzeitenänderungen erhalten“. Allerdings hätten viele Fluggesellschaften ihr Angebot von Fernreisen nach Corona auch noch nicht vollständig wieder hochgefahren, da Länder wie Australien oder Neuseeland erst kürzlich wieder für den Individualverkehr geöffnet haben. Zudem seien Frühjahr und Sommer eher die Zeit der Urlaube in Europa.

Neben Russland sei auch die Ukraine nie ein Reisemarkt gewesen, wie alle befragten Reisebüros unisono bestätigen. Flüge, die etwa Ryanair von Weeze aus nach Lwiw, Kiew oder Odessa durchgeführt hat, seien vor allem von Menschen genutzt worden, die Familie in der Ukraine haben.

Und der Sommerurlaub? „Die Prognosen sind gut“, sagt Daniel Jayatilaka. Noch keinen „Blick in die Glaskugel will Christa Brokamp riskieren. „Was in ein paar Monaten ist, kann man jetzt noch nicht sagen.“ Seit Corona muss man eben auf alles gefasst sein.