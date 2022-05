Blick in die Nachbarschaft gewünscht

Auf dem 6000 Quadratmeter großen und häufig als „Filetstück“ bezeichneten Areal zwischen Kapuzinerstraße, Köbbinghof und Rosenstraße könnte schon in absehbarer Zeit ein Wohnquartier entstehen, auf dem aktuell die ehemalige Martin-Luther-Schule und das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde untergebracht sind. Eigentümerinnen der Gebäude und Grundstücke sind die Stadt beziehungsweise die Kirchengemeinde. Durch Verkauf und Erbpacht soll der Weg freigemacht werden für neue Nutzungsmöglichkeiten. Klar ist: Finanzkonditionen sollen für alle interessierten Investoren gleich sein – und zu 100 Prozent soll das vorgelegte Gesamtkonzept gewertet werden.

Um mit Anwohnern und der Öffentlichkeit frühzeitig abzustecken, wohin die Reise gehen könnte, wurden im vergangenen Herbst drei Planungswerkstätten durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei vor allem Nutzung, Mobilität, Freiraum und Bebauung. Anschließend an die Werkstätten haben beide Eigentümerinnen das Eckpunktepapier zusammengetragen, das am Donnerstagabend im Ausschuss für Planen und Bauen auf den Tisch kam (siehe Infobox).

Als ein „spannendes Projekt in einem verkümmerten Viertel“ betitelte Thomas Stallmeyer (SPD) die Planungen. Das Quartier wird im Süden durch Grundstücke an der Süringstraße abgegrenzt, „da sehe ich noch viel Potenzial“. Einen Schritt weiter ging Heinrich Volmer (Pro Coesfeld), der „den Blick in die Nachbarschaft fokussieren“ wolle. Gerrit Tranel (CDU) schlug in die gleiche Kerbe: „Es ist wichtig, dass wir das Quartier nicht isoliert betrachten.“ Das sei in dem vorgelegten Papier der Fall, weshalb „mir das Konzept persönlich nicht gefällt“. Stadtbaurat Thomas Backes erläuterte, dass die Nachbarn zu den Planungswerkstätten eingeladen gewesen seien. Die Stadt habe das Interesse abgefragt, ob für ihre Immobilien mitgedacht werden sollte. „Die Gespräche waren aber nicht von großem Erfolg gekrönt“, so Backes.

Ohnehin sei es laut Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) schwierig, alle Interessen „unter einen Hut“ zu bekommen. Volmer sorgte sich derweil darum, ob auf Erbpachtbasis denn günstiges Wohnen möglich sei. „Für einen Investor ist der Kauf einfacher, Erbbaurecht ist nur die zweitbeste Lösung“, gab Backes zu verstehen. Der Wert müsse aber ohnehin noch ermittelt werden.

Einstimmig fiel die Entscheidung des Ausschusses aus, das Eckpunktepapier als Grundlage für das weitere Verfahren zu nutzen. Änderungen oder Ergänzungen daran wurden nicht vorgenommen. Auch votierten die Mitglieder ohne Gegenstimme dafür, dass die Vergabe der Grundstücke komplett anhand der vorgelegten Konzepte von Investoren durchgeführt werden soll.

Der Rat entscheidet am 19. Mai. Bei Zustimmung sieht der weitere Zeitplan vor, ein versiertes Büro mit der Vorbereitung, Durchführung und Begleitung der Konzeptvergabe zu beauftragen. Weiterhin soll auch die Beteiligung der Öffentlichkeit im Fokus stehen.