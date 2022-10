Für Christian Wetter ist der Ursula-Sonntag ganz nach seinem Geschmack. „Das ist hier nett gemacht und ich gucke mir gerne die alten Trecker an“, sagt der Billerbecker, der mit seiner Frau Sonja unterwegs ist. „Boah, ist hier viel los, das hätte ich nicht gedacht“, staunt ein anderer Besucher. Stimmt: Es ist rappelvoll. Tausende Besucher sind in der Innenstadt unterwegs, um sich an Aktionsständen umzusehen, um zu shoppen oder einfach mal miteinander zu plaudern und gute Laune auszutauschen. Wieder dabei: die Kappesköppe, um die sich früher die Besucher nahezu kloppten und die es irgendwann dann nicht mehr gab. Nun sind die Kohlköpfe per Gutschein zu bekommen. „Sie gehen gut weg“, sagt Hanjörg Bahmann von der Firma Bio-Weiling als Sponsor. „Manche Besucher wollen wissen, was sie mit ihnen machen können.“ Salat oder Schmoren in der Pfanne – Bahmann hat einen Zettel mit Rezeptideen dabei.

„Halloooo, ein Schnäpsken?“ hält Edith Eckert-Richen vom Heimatverein Coesfeld einen Besucher an. Und holt eine Schnapsflasche hervor, die im historischen Kinderwagen verstaut ist. „Wir haben Klaren, Roten und für die Kinder Lollis“, erläutert Eckert-Richen. Zu siebt ziehen die Heimatvereins-Vertreter durch die Stadt – vier Frauen in historischen Kleidern und mit Kinderwagen aus den Jahren 1900, 1910, 1940 und 1970 und drei Männer als Kiepenkerle. Auch das hat Tradition – kein Ursula-Markt ohne sie. Und manch einer möchte ein Foto mit ihnen. Für viel Radau und gute Stimmung sorgt die niederländische Band „Van Toeten Noch Bloazen“. Einige Zuschauer wippen mit, es gibt Beifall. Andere werden richtig aktiv – am Stand vom Football-Team der SG Coesfeld.

„Wir sind sehr zufrieden“, bilanziert Bettina Mauermann vom gleichnamigen Modehaus. „Die Kunden sind da – und nicht nur zum Gucken.“ So ähnlich lautet das Fazit auch bei anderen Einzelhändlern. „Alles top“, heißt es bei Intersport Höppner. „Ja, es wird gekauft“, sagt Günter Buddenkotte vom gleichnamigen Modegeschäft.

Annette Grütters vom Stadtmarketing-Verein freut sich über ein gutes Feedback. „Durch die Traktoren ist es uns gelungen, die Süringstraße stärker einzubeziehen“, sagt sie. Das sei gut angekommen.

Ob Inner Wheel, eine Schulklasse der Theodor-Heuss-Realschule oder DaSein-Hospizbewegung: An einer Reihe an Ständen sind Vereine mit Waffeln, Kuchen oder Trödel für den guten Zweck dabei. Und immer wieder die historischen Traktoren, die von ihren Eigentümern der Oldtimerfreunde-HLC im Konvoi in die Innenstadt gefahren wurden. Ein Fahrzeug der Marke Lanz Bulldog aus dem Baujahr 1938 zieht das besondere Augenmerk der Besucher auf sich. Doch auch die Traktoren jüngerer Baujahre wie ein Güldner Gotland von 1962 findet Bewunderung. Und der dezente Hinweis auf dem Schild: „50 Jahre in Spanien malocht.“