Bombentrichter mit altem Herd verfüllt

Coesfeld

Mit einer feinen Harke kratzt Simon Stamer per Hand über den lehmigen Boden – und legt damit frei, was das ungeschulte Auge schnell übersehen hätte. „Hier lauert der siedlungshistorische Erkenntnisgewinn der Stadt Coesfeld“, urteilt der Archäologe, der am Mittwochmittag auf dem ehemaligen Parkplatz an der Hohen Lucht mit seinem Kollegen Christian Golüke gerade den Umriss einer Pfahlstellung entdeckt hat. „Es handelt sich wahrscheinlich um ein Haus in Holzbauweise, das hier vermutlich im späten Mittelalter gestanden hat“, spekuliert Golüke. Näheres müssten weitere Analysen zeigen. Für die Archäologen, die im Auftrag des LWL tätig sind, ist die Reise durch die Bodenschichten auch eine Reise durch die Jahrhunderte.

Von Florian Schütte