Booster-Impfung stark nachgefragt

Auf eine Tatsache ist Ingrid Schönjahn schon stolz. „Wir hatten in unserer Einrichtung in der ganzen Pandemie noch keinen einzigen Coronafall, weder bei unseren Mitarbeitern noch bei den Bewohnern“, sagt die Leiterin des Alloheim-Seniorenzentrums Coesfelder Berg. Und – klopf auf Holz – „wir hoffen, dass das auch so bleibt“, fügt Schönjahn hinzu. Deswegen laufen die Booster-Impfungen bereits seit September auf Hochtouren. Anders als bei den Erstimpfungen kommen statt mobiler Impfteams nun die Hausärzte in die Pflegeheime – und die geben sich die Klinke in die Hand.

„Bei uns hat der größte Teil der Bewohner nun seine dritte Impfung bekommen“, informiert Schönjahn. Einer der ersten Ärzte war Dr. Ludger Höing. „Die Nachfrage nach den Booster-Impfungen ist hoch, aber noch zu stemmen“, sagt der Allgemeinmediziner, der bereits seinerseits die vulnerablen Gruppen in den Pflegeheimen versorgt hat. „Sogar in der Gruppe 70 plus haben die allermeisten die Auffrischung schon bekommen“, spricht Höing von einer „hohen Impfbereitschaft“ in Coesfeld. Das bestätigt auch die Gemeinschaftspraxis Dres. Lux. „Seit Ende Oktober ist die Nachfrage nach Booster-Impfungen so hoch, dass wir bis Jahresende schon ausgebucht sind“, sagt Dr. Christina Lux, die ebenfalls bereits im September angefangen hat, ihren Patienten in den Altenheimen den dritten Piks zu verabreichen. „Bei den Altenheimbewohnern und immobilen Patienten zu Hause sind wir mit den dritten Impfungen durch oder haben sie zumindest terminiert“, sagt die Ärztin.

In allen Einrichtungen der Christophorus-Gruppe, zu der auch das St.-Laurentius-Stift und das St.-Katharinen-Stift gehören, seien bereits über 90 Prozent der Bewohner mit einer dritten Impfung versorgt. „Bei den übrigen Bewohnern liegt meistens die zweite Impfung noch nicht die erforderlichen sechs Monate zurück“, erklärt Jochen Fallenberg, Geschäftsführer der Seniorenheime. Im Seniorenstift Alte Weberei seien rund zwei Drittel der Bewohner geboostert, die übrigen hätten bereits einen Termin. „Abgelehnt wird die dritte Impfung gar nicht“, beobachtet Einrichtungsleiter René Stigt.

Zwar nehme der Antikörperspiegel mit der Zeit ab, doch müsse sich niemand Sorgen machen, wenn er bei der dritten Impfung nicht gleich zum Zuge komme, betonen Höing und Lux unisono. Neben betagten Personen sollten sich vor allem Menschen mit Immunschwäche und jene zeitnah impfen lassen, die nur einmal mit dem Vakzin von Johnson & Johnson immunisiert wurden. „Von Antikörpertests vorab ist aber abzuraten“, betont Höing, dass unabhängig vom Antikörperspiegel im Blut eine Auffrischung nach sechs Monaten in jedem Fall zu empfehlen ist. Sowohl Höing als auch Lux impfen ausschließlich mit dem Wirkstoff von Biontech. Nebenwirkungen träten nur wenige auf wie Müdigkeit oder ein Schweregefühl im Arm. Selbst eine gleichzeitige Impfung gegen Corona und Grippe sei kein Problem.