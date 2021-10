Bouhari: „Der Rat hat sich ein Armutszeugnis ausgestellt“

Über zwei Jahre wurde um eine Entscheidung gerungen, es wurde viel diskutiert, auch ein „Runder Tisch“ wurde zur Findung einer Lösung ins Leben gerufen. Am Ende scheiterten aber alle Versuche, das Spielzeug- und Puppenmuseum in städtische Hand zu geben. 27 Ratsmitglieder stimmten in der Sitzung am Donnerstagabend gegen eine Trägerschaft durch die Stadt. Die SPD stimmte dafür, die Grünen enthielten sich.

Dass sich der Rat mit dem gesamten Vorgang „ein Armutszeugnis ausgestellt“ habe, machte Sami Bouhari (SPD) unmissverständlich deutlich. Die Politik habe den Verein 2,5 Jahre hängen lassen, nachdem das Ehepaar Langehanenberg – Gründer und langjährige Aktivposten des Vereins – mit dem Wunsch an die Verwaltung herangetreten war, das Museum in städtische Hand geben zu wollen. Die Treffen, die seitdem stattfanden, seien zu „Quasselbuden“ geworden. Nun schippere der kulturelle Raum der Ungewissheit entgegen, so Bouhari. Erich Prinz (Grüne) schlug in eine ähnliche Kerbe und merkte an, dass sich der Rat 2,5 Jahre weg geduckt habe. „Eventuell wurde mittlerweile eine Lösung gefunden, das Museum ehrenamtlich weiterzuführen“, so Prinz. Weiter erläuterte er diese Aussage nicht. Da es innerhalb der Fraktion der Grünen unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gebe, wolle man sich der Stimme enthalten.

Dass alle Beteiligten in einer Lösungsfindung „sehr bemüht“ gewesen seien, unterstrich Tobias Musholt (CDU), der selbst am „Runden Tisch“ vertreten war. Er schob dem Museumsverein den Schwarzen Peter zu: „Wenn der Verein eine Übernahme diktieren will und an seinen Maximalforderungen festhält, war für mich persönlich nichts zu machen.“ Dass die Arbeit des Museum auf Ehrenamt beruhe und es nicht die Aufgabe der Stadt sei, dieses zu führen, betonte Heinrich Volmer (Pro Coesfeld). Die Entscheidung fiel letztendlich eindeutig aus, Martina Vennes (Pro Coesfeld) wollte dem Verein aber die Möglichkeit bieten, „Gespräche zur Hilfe“ anzubieten.