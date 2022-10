Brandschutz kostet mehr als halbe Million Euro

Coesfeld

Die Stadt muss in Sachen Brandschutz in der Bürgerhalle nachrüsten – und dafür ordentlich in die Tasche greifen. Auf 505 000 Euro wird die notwendige Investition geschätzt. Vor allem müssen dabei „technische Anlagen“ nachgerüstet werden, wie es in den Sitzungsunterlagen zum Ausschuss für Planen und Bauen heißt. Dieser befasst sich in seiner heutigen Sitzung mit der Thematik.

Von Leon Seyock