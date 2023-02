Breite Ratsmehrheit für „Mister Right“

Philipp Hänsel, derzeit noch Fachbereichsleiter Planen und Bauen bei der Stadt Hörstel (Kreis Steinfurt), wird neuer Erster Beigeordneter der Stadt Coesfeld. Der Stadtrat wählte den 53-jährigen Wettringer vor wenigen Stunden mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Stadtbaurat Thomas Backes, der Ende März in Ruhestand geht.

Auf Antrag der CDU wurde geheim abgestimmt. Von 42 Ratsmitgliedern votierten 36 für Hänsel, drei dagegen. Drei enthielten sich. Bürgermeisterin Eliza Diekmann begrüßte ihren neuen „Mister Right“, nach dem – wie berichtet – über ein Jahr lang gesucht wurde, mit Blumen. Hänsel muss nun nur noch den obligatorischen Gesundheitstest bestehen. Er wird seinen Dienst aufgrund der Kündigungsfrist voraussichtlich erst im Sommer antreten können. Gegenüber den Ratsmitgliedern signalisierte er vor allem Bereitschaft zum Dialog: „Melden Sie sich. Ich bin immer offen für Diskussionen.“ In einer kurzen Vorstellung hatte der Parteilose vor der Wahl auch über seine Hobbys berichtet: Segeln und Bühnenbau. Das nahm Diekmann begeistert auf: Einen See für Wassersport könne man ihm in Coesfeld zwar nicht bieten, aber die Freilichtbühne würde sich bestimmt über Verstärkung freuen.