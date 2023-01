Bühne frei für Solarstrom

Coesfeld

Aufmerksamen Passanten und Besuchern des „konzert theaters coesfeld“ wird es nicht entgangen sein – das Baugerüst, das in den vergangenen Wochen an einem Teil des Gebäudes an der Osterwicker Straße emporkletterte und den zweiten Akt der Dachsanierung markierte. „Insgesamt hat das Haus drei unterschiedlich hohe Flachdächer. Das Gründach über dem Foyer wurde bereits 2021 saniert. Nun war das Dach über dem Zuschauerraum an der Reihe. Die Arbeiten sind gerade abgeschlossen“, informiert Burkhard Jeising, technischer Leiter des Konzert Theaters. Und weiter: „Als nächstes folgt das Dach des Bühnenturms, das zwar noch nicht sanierungsbedürftig ist, aber präventiv gemacht wird, damit wir die nächsten 20 Jahre Ruhe haben.“ Ruhe soll nicht zuletzt auch deshalb sein, weil auf den beiden letztgenannten Flächen Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) installiert werden sollen. „Wenn die Anlagen erst mal stehen, ist der Aufwand für Arbeiten an den Dachflächen deutlich größer als es jetzt der Fall ist“, erklärt Jeising.

Von Christine Tibroni