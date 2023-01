Bunt, lebendig und mit Knalleffekt

Auf diese Ausstellung freut sich der Kunstverein Münsterland immer ganz besonders, weil sie so bunt und lebendig, so fantasievoll und vielgestaltig ist und so viel Spaß macht. Gemeint ist die Ausstellung, die Schüler und Schülerinnen der Kunstschule im Kunstverein alljährlich gestalten und die zu Jahresbeginn den Veranstaltungsreigen am Jakobiwall 1 eröffnet. Am Sonntag (29. 1.) ist es so weit, dann präsentieren über 100 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen vier und 20 Jahren unter dem Titel „Explore! MoMA Coesfeld“ eine Auswahl ihrer Arbeiten aus dem vergangenen Jahr, in dem sie sich mit verschiedenen zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen beschäftigt und deren Themen und Techniken für eigene Kunstwerke aufgegriffen haben – deshalb die Abkürzung MoMA, die für Museum of Modern Art (Museum für moderne Kunst) steht.

Die erste Überraschung erwartet die Besucher schon beim Betreten des Ausstellungsraumes, der durch schwebende Wände in verschiedene kleine Räume aufgeteilt ist. Jeder Raum eine einzigartige Entdeckungsreise zu einem bekannten Künstler, dem sich die Kinder und Jugendlichen unvoreingenommen, voller Neugier und Lust am Nachahmen genähert haben. Da finden sich Nagel- und Papierarbeiten nach Art von Günther Uecker. Da lachen einem knallbunte Blumen entgegen, die zu den Markenzeichen von Takashi Murakami gehören, während nebenan düstere Tuschezeichnungen von welken Sonnenblumen an die Werke Anselm Kiefers erinnern. Richard Helbin, der stickt, näht, zeichnet und malt, hat ebenso vielfältige Inspiration geliefert wie die wunderbare Rosa Loy mit ihren Traum- und Fabelwesen oder die naturverbundene Rosilene Luduvico mit ihren hauchzarten Liebeserklärungen an die Pflanzen- und Tierwelt. Alle drei, Helbin, Loy und Luduvico, haben bereits im Kunstverein ausgestellt. Rosilene Luduvico ist zudem Trägerin des Kunstpreises Münsterland 2015. Der letzte Raum, der angesteuert werdern kann, sorgt noch einmal für einen richtigen Knalleffekt. Kräftige Farben, organische Formen und plakative Muster, insbesondere, aber die allgegenwärtigen Punkte in allen erdenklichen Größen und Farben erinnern an Yayoi Kusama, die zu den bedeutendsten japanischen Künstlerinnen der Nachkriegszeit gehört.

„Eine ganz abwechslungsreiche Ausstellung mit vielen tollen Ideen und gelungenen Arbeiten“, resümiert Jutta Meyer zu Riemsloh, Vorsitzende des Kunstvereins. Anerkennung gebührt auch den Dozentinnen der Kunstschule. Antonia Thürich, Karola Wortmann, Nicole Kuhlmann, Michaela Seelen, Ingrid Teiner, Jutta Meyer zu Riemsloh und Lisa Heisterkamp haben ihre Schüler und Schülerinnen altersentsprechend mit den Künstlern und ihren Werken vertraut gemacht und sie bei der Verwirklichung eigener Ideen unterstützt.

Die Ausstellungseröffnung, zu der alle Interessierten eingeladen sind, beginnt am Sonntag um 15 Uhr, zunächst unter freiem Himmel auf dem Platz vor dem Kunstverein. Nach der Begrüßung wird das rote Band zum MoMA Coesfeld durchtrennt und die Gäste können die Ausstellung erkunden, die bis zum 5. März besucht werden kann. Jutta Meyer zu Riemsloh weist auf das Instagram-Angebot unter KunstvereinMuensterlandKids hin, das in den kommenden Wochen Einblick in die Ausstellung gibt.