Bunt werden nichts für Feiglinge

Coesfeld / Münster

Jörg Hagemann, Pfarrer in St. Nikolaus in Wolbeck und Stadtdechant von Münster wird – wie berichtet – neuer leitender Geistlicher für die drei Gemeinden St. Lamberti, Anna Katharina und St. Johannes Lette, die künftig einen pastoralen Raum bilden sollen. Unser Redaktionsmitglied Lukas Speckmann sprach mit ihm über seine Zeit in Münster, die Gründe für den Wechsel und die Herausforderungen, die er für die katholische Kirche angesichts der Skandale und Austritte sieht.