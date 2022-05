Bunte Vielfalt der Darbietungen

Adams-Heidbrink moderiert, schildert kurz Inhalte von Opern oder Musicals und gibt interessante Hintergrundinformationen. Am Piano wechseln sich Andrea Klusmann, Alexander Sternemann und Adams-Heidbrink als einfühlsame Begleiter ab – eine nicht zu unterschätzende Leistung bei der Variationsbreite der gesanglichen Darbietungen. Katrin Woodcock beginnt klassisch mit einer Arie der Cleopatra aus „Julius Caesar“ und brilliert gegen Ende mit dem wunderbar gefühlvoll interpretierten „Ich hab geträumt vor langer Zeit“ aus „Les Miserables“. Auch die jüngste Sängerin, die elfjährige Annabelle Bockhold wagt sich an dieses Musical, begeistert mit dem rührend gesungen Lied der kleinen Cosette, die von einem Schloss in den Wolken träumt („Castle on a cloud“) und schließt dann gleich das romantische „Moon River“ an, eine tolle Leistung.

Mit mehreren, unterschiedlichen Titeln beeindruckt Veronika Leuering, wunderschön lyrisch vorgetragen ihre Arie der Rusalka („Lied an den Mond) und zur Höchstform läuft sie auf bei der lässig mit toller Betonung gesungenen „Moritat von Meckie Messer“. Warum sie den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen hat, macht Lilli van Lochum klar mit ihrem ungeheuer intensiven Vortrag der Ballade der Maria Magdalena „I don´t know how to love him“ aus „Jesus Christ“, ein echter Gänsehautmoment. Auch in dem letzten Titel des Programms „In my dreams“ aus dem Musical Anastasia, zeigt sie nicht nur mit ihrer tollen Stimme, sondern auch mit Gestik und Mimik, dass sie die Musik mit ihrer ganzen Seele fühlt. Eva Marie Wieners und Sabrina Zimmer-Hörbelt entführen in einem Duett in die Welt des Schneemans Olaf.

Neben Musical-Melodien gibt es auch viel Rock- und Pop zu hören. Das reicht von Abbas „The winner takes it all“, gesungen von Miriam Safar, über die wunderschöne Liebeserklärung von John Legend an seine Frau „All of me“, die Timo Pinkernell singt, der vorher einmal tief durchatmet und das Lied dann mit Bravour meistert. Klasse auch Nina Dorenkamp, die die Misstöne in „Jar of hearts“ ausdrucksstark zu Gehör bringt. Eine besondere Leistung bringt Lilly Jansen, die sich selbst auf der Gitarre begleitet und zwei selbst geschriebene Lieder mit einer charakteristischen Stimme vorträgt.