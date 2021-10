Bunter Winter: Ochse macht’s möglich

Der Ochse macht’s möglich: ein künstlerisches Kreativprojekt für Kinder und Jugendliche in der dunklen Jahreszeit. An bis zu drei Terminen (18.12., 22. 1. und 19. 2.) jeweils von 10 bis 12 Uhr sind sie in der Stadtbücherei willkommen, um mit verschiedenen Materialien ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und den Winter bunt zu machen. „Jeder ist zu einem oder zu mehreren Terminen willkommen, es stehen jeweils 15 Plätze zur Verfügung“, informiert Anna Schierz. Und das Beste: „Das Mitmachen ist kostenlos.“

Das Angebot wird aus dem Erlös der Postkartenaktion „Dein Ochse für Coesfeld“ finanziert, jenem Wettbewerb, den der Stadtmarketing Verein zusammen mit Anna Schierz und Michael Banneyer (beide Podcast „Heimatliebe mit Herrencreme“) sowie Bürgermeisterin Eliza Diekmann im Sommer ausgeschrieben hatte. Die Teilnehmer hatten mit Farben und Papier in verschiedenen Techniken das Coesfelder Wappentier ganz neu interpretiert. Da springt der Ochse Seilchen, wird zum imposanten Horntier und bunten „Muh“-er, ruft „Moin“ und schickt „Grüße aus Coesfeld“. Sechs Motive schafften es in die Endauswahl, die bei Satzdruck in Lette zu Postkarten gedruckt wurde. An verschiedenen Stellen in der Stadt waren die Kartensets erhältlich.

Schon zum Auftakt hatte Anna Schierz angekündigt, dass der Erlös wieder in ein Kreativangebot für junge Menschen fließen soll – vorzugsweise im Winter, wenn draußen nicht so viele Angebote stattfinden können. Mit der Stadtbücherei wurde jetzt ein perfekter Kooperationspartner gefunden.

7 Kinder und Jugendliche (drei bis 16 Jahre), die an einem oder mehreren Terminen teilnehmen möchten, müssen sich anmelden per Mail an hallo @annavonheimatliebe.de. Das Betreff lautet „Ein bunter Winter“. Der Name des Teilnehmers muss ebenso genannt sein wie der Termin oder die Termine, an denen er kreativ werden möchte, ebenso Alter und Kontaktdaten.

7 Einige restliche Kartensets sind noch zu haben – unter anderem im AZ-Pressehaus, Rosenstraße 2. Ein Set für sechs Euro enthält sechs verschiedene Karten.