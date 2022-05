Buntes Meinungsbild bei Grundbesitzern

Coesfeld

Die Stadt Coesfeld setzt als Reaktion auf den enormen Druck auf dem Wohnungsmarkt verstärkt auf Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten. Doch die führt immer wieder auch zu Konflikten. Zum Beispiel, wenn Einfamilienhäuser abgerissen und durch große „Kästen“ mit mehreren Wohneinheiten ersetzt werden, die den Nachbarn Luft und Licht rauben. Zuletzt erregte das vor zwei Jahren Protest an der Langen Stiege, als ein massives Mehrfamilienhaus zwischen die kleineren Einfamilienhäuser gesetzt wurde (wir berichteten). Bisher gab es dort keinen Bebauungsplan. Das soll sich nun ändern, um solchem Ärger vorzubeugen. Aber wie streng sollen die neuen Regeln sein? Dazu hat die Stadt jetzt die Anwohner befragt – erst in einer Info-Veranstaltung und dann auch noch einmal schriftlich. Anders als zum Beispiel am Hexenweg/Wahrkamp ergab diese Befragung bei den Grundstückseigentümern zwischen Billerbecker Straße und Lange Stiege aber keine einheitliche Linie. In einer Vorlage für den Stadtrat, der sich heute noch mal mit dem Thema befasst, bilanziert die Verwaltung, dass sich leider „keine eindeutig einheitliche Struktur aus den Rückmeldungen ableiten“ lässt. Sie schlägt trotzdem vor, weiter an einem Bebauungsplan zu arbeiten.

Von Detlef Scherle