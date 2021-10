Bürger planen Kapuzinerquartier mit

coesfeld

Kapuzinerquartier – schon der Name ist eine Neuschöpfung, wie der Erste Beigeordnete Thomas Backes verrät. Er soll an das Kapuzinerkloster erinnern, das dort bis zum Zweiten Weltkrieg stand. Gemeint ist der Bereich rund um die ehemalige Martin-Luther-Schule und das bisherige evangelische Gemeindezentrum, der künftig neu genutzt werden soll. Die Stadt will sich nun aktiv mit der Weiterentwicklung dieses Stadtquartiers beschäftigen, das neben dem eigentlichen Baugrundstück auch die Bereiche an der Kapuzinerstraße, dem Köbbinghof, der Rosenstraße und Teile der Süringstraße umfasst.

Von Falko Bastos