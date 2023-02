Bürgerantrag fordert Böllerverbot in der Innenstadt

(fab). Feuerwerkskörper-Müll und Sachbeschädigung – in der Coesfelder Innenstadt gab es Ärger über die Folgen der Silvesternacht. Dieser Ärger ist nun in einen Bürgerantrag gemündet, der ein Böllerverbot fordert. Dieses soll laut Antrag innerhalb der Wälle und in einem Umkreis von mindestens 150 Metern um Krankenhäuser, Flüchtlingsunterkünfte, Seniorenheime, Tierheime und -ställe gelten.

Gleich eine ganze Reihe von Begründungen für ein Böllerverbot listet der Antrag auf. So werde bereits Tage vor Silvester in der Innenstadt intensiv geböllert, was auch zu Sachbeschädigungen führe. Dazu könnten Kriegsflüchtlinge von Böllerei traumatisiert werden, heißt es weiter. Zudem komme es immer wieder zu schweren Verletzungen durch unsachgemäßes Abbrennen und gezielte Attacken auf Dritte, die letztlich das Gesundheitswesen belasten. Auch die Brandgefahr, die Feinstaubbelastung und die akustische Belastung für Mensch und Tier spreche für ein Verbot. Und schließlich komme es durch die Böller-Reste auch zu erhöhtem Reinigungsaufwand.

Die Politik beschäftigt sich am Dienstag (14. 2., 18 Uhr, Rathaus) im Hauptausschuss mit dem Thema. Das Ordnungsamt allerdings hält wenig von einem Verbot. In Coesfeld seien keine besonderen Übergriffe in der Silvesternacht bekannt geworden, heißt es von der Verwaltung. Auch die Feuerwehr habe keine relevanten Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern gehabt. Zudem vermutet das Ordnungsamt einen Verdrängungseffekt. Soll heißen: Komme eine Verbotszone, werde eben außerhalb dieser geböllert.

Auch kontrollieren lasse sich die Einhaltung eines Verbots nicht, so das Ordnungsamt. Zudem wird auf die aktuelle Gesetzeslage verwiesen, die das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ohnehin verbiete. Gleiches gelte für das Böllern außerhalb von Silvester und Neujahr sowie für die Sachbeschädigungen. „Die bestehenden Regelungen werden vom Fachbereich 30 im Allgemeinen für ausreichend gehalten“, so die Vorlage. Nach dem Motto: Was schon verboten ist, muss nicht mehr verboten werden. Eine andere Frage seien die Überlegungen und Forderungen, die für oder gegen ein generelles Böllerverbot sprechen. In dieser Sache sei aber der Gesetzgeber gefordert.

Keine Alternative stellt nach Ansicht der Stadtverwaltung die Organisation eines zentralen Feuerwerks dar, wie dies zum Teil in Nachbarorten umgesetzt worden ist, zuletzt in Olfen. Frühere Erfahrungen aus Nottuln hätten gezeigt, dass ein zentrales Feuerwerk nicht zum Rückgang beim privaten Böllern geführt hätten. Zudem binde eine solche Aktion Personal und Geld – und unterstütze letztlich das Abbrennen von Pyrotechnik.