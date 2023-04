Bürgerstiftung stellt sich neu auf

Den Vorsitz im Stiftungsrat übernimmt Stephanie Göb-Setzer, die auch für eine deutliche Verjüngung sorgt. Die 36-Jährige wurde erst Anfang des Jahres in den Stiftungsrat aufgenommen. „Ich freue mich, Teil zu sein und möchte die Stiftung weiter voranbringen“, erklärte die Diplom-Architektin nach ihrer Wahl.

Wie Krumme mitteilte, haben Stiftungsrat und Vorstand in dieser Woche auch gleich den „Entscheidungsstau“ bezüglich der Immobilien, die die Bürgerstiftung geerbt hatte, aufgelöst. Eine betrifft die ehemalige Gaststätte „Zum Stadttor“ an der Großen Viehstraße, die Teil der Hartunger-Treuhandstiftung ist. „Das aktuell leer stehende Erdgeschoss soll künftig der Flüchtlings-Initiative Coesfeld zur Verfügung stehen“, erklärte Krumme. Offizielle Mieterin werde dort für die Flüchtlings-Initiative die katholische Gemeinde Anna Katharina. Mit der Zusage reagiert die Bürgerstiftung auf die Not der Flüchtlings-Initiative, die die bisher benutzten Räume in der ehemaligen Martin-Luther-Schule räumen muss, wenn dort neue Pläne für das Kapuzinerquartier umgesetzt werden.

Die gleiche Not trifft auch Mentoring Coesfeld, das zurzeit noch im ebenfalls von der Neugestaltung des Areals betroffenen Evangelischen Gemeindehaus beheimatet ist (wir berichteten). „Bis zum Abriss können sie dort noch bleiben“, so Krumme. Danach stehe die Bürgerstiftung zu ihrem Wort, Räume für Material, Schulungen und Leitungstätigkeit zur Verfügung zu stellen. Dafür sei übergangsweise auch im „Stadttor“ noch Platz, das im Erdgeschoss rund 140 Quadratmeter inklusive Küche und Sanitäranlagen umfasst. Das 1. und 2. Obergeschoss sollen weiter zu Wohnzwecken vermietet bleiben. In der ehemaligen Wohnung des Stifterehepaars Egon und Renate Hartunger sind zurzeit geflüchtete Menschen aus der Ukraine untergebracht.

Krumme betonte, dass die Leselernförderung von Mentoring Coesfeld von der Bürgerstiftung weiter „effektiv unterstützt“ werden soll. Mit deren Vertretern Lore Schorn und Wolfgang Manthei sei dazu ein Vertrag über die Aufgabenverteilung unter Trägerschaft der Bürgerstiftung geschlossen worden.

Und was wird aus der „Alten Sparkasse“, die Dr. Heiner Hoffmeister der Bürgerstiftung 2021 vermacht hatte? Anders als die Hartunger-Treuhandstiftung zähle dieses denkmalgeschützte und teilvermietete Haus zum Stiftungskapital, so der neue Vorsitzende. Daher müssten alle Aufwendungen für Sanierung, Renovierung und Instandhaltung aus den Erträgen des Stiftungskapitals gedeckt werden. Krumme: „Wir verfolgen aktuell einen konkreten Plan, diese und weitere Fragen zur künftigen Nutzung zu lösen.“ Sobald das geschehen sei, werde dazu informiert.