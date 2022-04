Bürgerstiftung übernimmt Mentoring-Programm

Alle Grundschulen in Coesfeld stützen sich auf dieses kostenlose Angebot, um gezielt Kinder in der Lese- und Sprachkompetenz zu fördern. „Der Erfolg liegt in der direkten Betreuung, bei dem es gilt: ein Kind – eine Mentorin oder ein Mentor“, erläutert Lore Schorn das Konzept des Mntorings. „So entstehen für die Kinder sofort sichtbare Erfolgserlebnisse, die von Anfang an den Spaß am Lesen vermitteln“, fügt Wolfgang Manthei hinzu.

Das Mentoring war bisher der Evangelischen Gemeindebücherei angegliedert. Die Kirchengemeinde gibt das Areal am Köbbinghof, auf dem sich das Gemeindehaus und die frühere Martin-Luther-Schule befinden, für die zukünftige Stadtentwicklung frei. Dieser Erneuerungsprozess und ein anstehender Generationswechsel in der Projektleitung des Mentorings wird als Chance begriffen. Denn so könne das Förderangebot auf eine zukunftssichere und dauerhaft stabile Trägerschaft gestellt werden.