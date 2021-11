China und Europa im Tanz vereint

Am kommenden Dienstag (16. 11.) um 19.30 Uhr führt das portugiesische Tanz-Ensemble „Quorum Ballet“ seine Produktion „Made in China“ im Konzert Theater Coesfeld auf.

„’Das Frühlingsopfer’ von Strawinsky war das erste Stück, in dem ich als professioneller Tänzer getanzt habe“, erzählt Daniel Cardoso. Inzwischen ist allerdings viel Zeit vergangen. Seine Karriere als Tänzer hat er längst an den Nagel gehängt, und er ist zu einem der berühmtesten Choreographen Portugals geworden. 2005 gründete er das Quorum Ballet, das inzwischen sogar über eine eigene Akademie verfügt. Doch Strawinskys „Frühlingsopfer“ hat ihn nie losgelassen, und so setzte er sich nun erneut mit diesem Meisterwerk der Ballettgeschichte auseinander. Da die Zeiten, in denen Menschen für eine höhere Idee geopfert wurden, vorbei sind, suchte Cardoso nach einem völlig neuen Zugang. Zusammen mit seinem Quorum Ballet reiste er nach China und ließ sich dort von der chinesischen Kultur inspirieren. In der Zusammenarbeit mit portugiesischen und chinesischen Tänzern ist Daniel Cardoso eine faszinierende Neudeutung des weltberühmten Balletts von Strawinsky gelungen, die so kraftvoll wie sensibel, traditionell und doch brandneu daherkommt. Doch auch Cardoso weiß, dass Begegnungen immer zwei Seiten haben. Und so lud er die Choreographin Xie Xin ein, seinen europäischen Blick durch ihren chinesischen Blick zu ergänzen. Die 35-Jährige gilt als wichtigste weibliche Choreographin Chinas und hat schon mit zahlreichen westlichen Tanz-Compagnien gearbeitet und internationale Preise gewonnen. Auf faszinierende Weise setzt sie in ihrem schlicht „China“ betitelten Stück einen Kontrapunkt zu Cardosos kraftvollem und energetischem Stil. Sie widmet sich nicht nur grundlegenden Fragen nach dem Verhältnis der Geschlechter und dem Umgang mit der Natur. Ihre Choreographie ist von beeindruckender fließender Eleganz mit zirkulierenden Bewegungsmomenten, die die Rauheit und Schärfe westlicher Choreographien weitgehend vermeidet. In spannungsreichen Zeiten zeigt „Frühlingsopfer ‚Made in China’“, wie sich verschiedene Kulturen begegnen sollten: Mit Respekt und Achtung vor den großen Leistungen des anderen.

7 Karten für „Made in China“ gibt es zum Preis von 25 Euro im Ticketshop der Allgemeinen Zeitung, an der Theaterkasse im WBK (Osterwicker Str. 29), an der Abendkasse des Theaters und unter der kostenfreien Hotline (Tel. 0800/539 6000). Es gilt die 2G-Regel. Der Impf- oder Genesenen-Nachweis ist beim Einlass bereit zu halten.