Chorgemeinschaft trägt über das Musizieren hinaus

Einen runden Geburtstag feierte die Kantorei Anna Katharina im Rahmen ihres Cäcilienfestes. 70 Jahre ist die erste Chorprobe her. „48 Damen und Herren“, so die Chorchronik, hatten sich damals zur Gründung des Kirchenchors St. Laurentius am 31. Oktober 1951 im Konferenzzimmer des Kettelerhauses versammelt. Die Leitung des jungen Chors übernahm Stephan Rüther, damals Lehrer der Flamschener Schule.