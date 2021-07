Circus Fantastico zieht nach Lette

Nach Stress mit der Verwaltung in Dülmen

dülmen / Lette

Von Hausdülmen nach Lette: Der Circus Fantasico hat endlich einen neuen Standort gefunden. Und zwar auf der Fläche hinter der Aral-Tankstelle in Lette, wo er bereits vor rund zwei Jahren schon einmal Station gemacht hatte. „Das ist Privatgelände, und für die Besitzerin ist es kein Problem, dass wir dort erst einmal bleiben können“, teilte der Circus auf Nachfrage mit. Noch in dieser, spätestens in der nächsten Woche soll der Umzug stattfinden.

Von Kristina Kerstan