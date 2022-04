Coesfeld als Wohlfühlort präsentieren

„Ganz Coesfeld sehnt sich nach Zusammenkünften“, steckte Florian Klostermann, Vorsitzender des Stadtmarketing Vereins Coesfeld & Partner, in der Mitgliederversammlung die Marschroute für 2022 ab. Mit dem Frühlingsfest habe es bereits einen verheißungsvollen Auftakt für den Reigen der Veranstaltungen gegeben, die in diesem Jahr wieder auf dem Kalender stehen. Dazu gehört unter anderem die Pfingstwoche, die vom 1. bis 4. Juni mit einem neuen Konzept an den Start gehen wird.

Voller Zuversicht geht der Vorstand des Stadtmarketing Vereins Coesfeld & Partner mit 179 Mitgliedern und 67 Freunden in ein Jahr, in dem Veranstaltungen wieder wie gewohnt das Leben in Coesfeld bereichern sollen: (v.l.) Thomas Michels (Arbeitskreissprecher „Wirtschaft“), Michael Banneyer (Arbeitskreissprecher „Kultur und Freizeit“), Thomas Segbert, Ramona Wiegers (neu), Stefanie Borgert (Geschäftsführerin), Florian Klostermann (Vorsitzender) und Heiner Schwaaf; es fehlen: Thomas Borgert (stellvertretender Vorsitzender) und Stefan Boer (Arbeitskreissprecher „Handel und Gastronomie“).

„Hinter uns liegen zwei anstrengende Jahre, die nicht spurlos an uns vorübergegangen sind“, betonte Klostermann im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das gesellschaftliche Leben und die heimische Wirtschaft. Auch der Krieg in der Ukraine sorge für neue Unsicherheit. Doch er appellierte an die Vereinsmitglieder, den „Krisenmodus“ hinter sich zu lassen und gerade jetzt „unsere Stadt“ als „Wohlfühlort“ zu präsentieren. Dazu sei ein breiter Zusammenhalt aller Partner nötig. Zudem bedürfe es auch ehrenamtlichen Engagements. Neben den attraktiven Veranstaltungen sorge auch die Verschönerung der Innenstadt dafür, dass Einheimische und Gäste der Stadt Coesfeld eine angenehme Atmosphäre vorfinden würden. Finanziell könne das durch einen Förderbescheid in Höhe von 173 700 Euro gestemmt werden.

Mit frischem Wind und voller Zuversicht wolle der Stadtmarketing Verein an seine Aufgaben gehen. Der Vorstand ist mit Ramona Wiegers (28), Tochter von Gastwirt und Hotelier Stephan Rulle vom Brauhaus „Stephanus“, um eine Beisitzerin verstärkt und verjüngt worden. Florian Klostermann freute sich, dass die Gastronomie ab sofort „mit starker Stimme“ vertreten sein werde. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Thomas Borgert in Abwesenheit gewählt.

Stadtmarketing-Geschäftsführerin Stefanie Borgert verschaffte den Vereinsmitgliedern einen Überblick über die Finanzen der vergangenen zwei Jahre, die dadurch geprägt gewesen seien, dass wegen Corona mehrere Veranstaltungen nicht oder nicht wie gewohnt durchgeführt werden konnten. Allerdings sei die Einführung des neuen Coesfeld-Gutscheins im März 2020 geglückt. Inzwischen gebe es 71 Akzeptanz- und 45 Verkaufsstellen. 11 660 Gutscheine, davon 797 online (das entspricht sieben Prozent) seien bisher verkauft worden. Die Gutschein-Summe betrage 268 351 Euro. Nur 133 Arbeitgeber-Gutscheine (ein Prozent) seien ausgegeben worden. Gastwirt Matthias Rulle zeigte sich geschockt über diese geringe Anzahl. Wenn man Coesfeld unterstützen wolle, sei dieser Anteil eindeutig zu gering, sagte er.

Was die Finanzierung von Veranstaltungen und Aktionen betreffe, äußerte Stefanie Borgert, dass der Stadtmarketing Verein damit begonnen habe, Sponsoring-Partner zu gewinnen. Auf diese Weise könnten attraktive Pakete geschnürt werden, um Events ansprechend zu gestalten.

Die Geschäftsführerin, die sich ab Sommer in die Elternzeit verabschiedet, lud ausdrücklich alle Interessenten ein, sich an den drei Arbeitskreisen zu beteiligen. Neue Akteure und Ideen seien jederzeit willkommen.

Die Aktionen „Coesfeld überrascht“ und „Coesfeld weihnachtet“ seien sehr gut angekommen, sagte Stefanie Borgert für den Arbeitskreis Handel & Gastronomie, den Stefan Boer leitet. Michael Banneyer, Sprecher des Arbeitskreises Kultur & Freizeit, erinnerte an den gelungenen Berkel-Sommer, ein neues Event mit Bühne im Schlosspark, und an die gute Resonanz auf die Schaufenster-Ausstellungen. Thomas Michels, Sprecher des Arbeitskreises Wirtschaft, berichtete über eine Anregung aus den Betrieben, Auszubildenden zu ermöglichen, in andere Branchen hineinzuschnuppern.