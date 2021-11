Coesfeld bekommt Fair-Trade-Laden

Coesfeld

Die Idee, merkt Hartwig Heuermann an, sei ihm „schon länger im Kopf herumgespukt“. Jetzt wird sie Realität. Im Geschäft des Fotografenmeisters an der Süringstraße eröffnet am Freitag vor dem 1. Advent Coesfelds erster Fair-Trade-Laden – als „Shop im Shop“. Partner ist der Arbeitskreis „Mission, Entwicklung, Frieden“ der St.-Lamberti-Gemeinde. „Wir könnten uns die Miete für ein eigenes Lokal nicht leisten“, freut sich dessen Vertreterin Mechthild Bäumer über das Angebot von Heuermann, kostenlos Fläche für den Verkauf von fair gehandelten Produkten aus Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen. „Es ist wirklich klasse, dass er auf uns zugekommen ist.“ Bisher hätten die Waren nur jeweils am 1. und 3. Wochenende nach den Gottesdiensten angeboten werden können. Das soll auch so bleiben. „Wir haben sehr treue Kunden“, erklärt sie. Es sei aber ein eingeschränkter Kreis. Und mit dem Laden bestehe nun die Chance, noch mehr Menschen zu erreichen. Es ist ein Experiment. „Aber wir fangen das einfach mal an“, lächelt Heuermann.

Von Detlef Scherle