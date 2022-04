„Coesfeld ein Stück neugieriger machen“

Wenn die Mutter von Eliza Diekmann damals – als sie noch ein Teenager war – etwas toleriert hat, „dann war das meist negativ behaftet“, erzählt die Bürgermeisterin. Heute allerdings, so habe sie festgestellt, sei Toleranz eher positiv gemeint. Es gehe mehr um Akzeptanz, um das Abbauen von Unsicherheiten, um das Lernen von seinem Gegenüber und darum, sich mit Neugierde auf unterschiedlichen Ebenen zu begegnen. Dieses Thema stand jetzt im Mittelpunkt des Online-Stadtdialogs, dem sich am Mittwochabend rund ein Dutzend Interessierte anschloss. Und jeder hatte dabei seine ganz eigene Definition von Toleranz.

Als „Toleranz-Expertin“, wie Diekmann sie nannte, ergriff Annika Peters, Quartiersmanagerin beim Caritas-Verband im Kreis Coesfeld, das Wort. Sie hat passenderweise im März die „Wochen der Toleranz“ durchgeführt und den Dialog genutzt, um ein Fazit zu ziehen. „Unser Ziel war, den interkulturellen Dialog in der Stadt zu fördern und dazu anregen, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.“ Unter anderem wurde mit einer bunt gestalteten Bank der „Platz der Toleranz“ geschaffen (wir berichteten). Beteiligt an diesem Projekt war Jule Vogt, die sich zuschaltete: „Uns war es wichtig, ein Zeichen zu setzen und alle Menschen anzusprechen. Wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen.“ Bei einer Umfrage, die Peters durchführte, sei herausgekommen, dass viele Coesfelder Toleranz erleben würden: in der eigenen Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft.

Aber dass sie auch böse Stimmen gehört habe, darüber berichtete Anika Sievers. Sie hat vor einigen Jahren eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischen Erkrankungen gegründet und neben vielen positiven Rückmeldungen eben auch zu hören bekommen, dass es „so etwas vor 60 Jahren nicht gegeben hätte“. Erfreulicherweise sei aber die Toleranz bei psychischen Krankheiten mittlerweile deutlich angestiegen.

Zu tun gebe es dennoch einiges, wie Diekmann bilanzierte: „Wir müssen mehr Neugier zeigen und mehr Miteinander als Übereinander sprechen.“ Dazu hatte sie auch direkt eine Idee parat: „Wir sollten uns vornehmen, jeden Tag eine Person anzusprechen, die uns auffällt. So können wir es schaffen, Coesfeld ein Stück neugieriger zu machen.“ Annika Peters hakte ein: „Genau darum geht es uns auch bei der Caritas: Sicherheiten schaffen und Menschen zusammenbringen.“