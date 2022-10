Coesfeld in diesem Jahr ohne Weihnachtsmarkt

Heißen Glühwein bei kalten Temperaturen genießen, kleine Weihnachtsgeschenke erstehen und den vorweihnachtlichen Trubel auf dem Marktplatz genießen: All das wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Wie die Stadt auf Anfrage der AZ mitteilte, wird es im Dezember keinen Weihnachtsmarkt geben. „Der Stadtmarketing Verein plant für dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt“, redet Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt, Klartext. Gründe für den Ausfall nannte sie trotz Nachfrage nicht.

Offenbar, so ist es einer Stellungnahme von Zirkel zu entnehmen, hat der Stadtmarketing Verein mit der Vorbereitung von anderen Veranstaltungen alle Hände voll zu tun. Unter anderem wird es am 3. Dezember weiterhin den traditionellen Nikolausumzug für Groß und Klein geben, „der in diesem Jahr von einem erweiterten Programm begleitet werden wird“, so Zirkel. Auch das Ursula-Wochenende vom 21. bis 23. Oktober steht unmittelbar vor der Tür. Das nächste große Event danach wird der Lichtersamstag am 19. November sein. Eine große Licht- und Lasershow auf dem Markplatz wie in den vergangenen Jahren wird es aufgrund der Kostensteigerung im Energiesektor nicht geben (wir berichteten). Was aber bleibt, sind Gesangs-Aufführungen „und verteilt in der Stadt verschiedene Licht- und Feuer-Aktionen“, kündigt Andrea Zirkel an.

In der letzten Oktoberwoche, nach dem Ursula-Wochenende, will die Verwaltung in einem angekündigten Pressegespräch die näheren Planungen zu den anstehenden Veranstaltungen in der Stadt erläutern.