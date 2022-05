„Coesfeld is(s)t fair und nachhaltig“

Samstag acht Stationen in der City

COESFELD

Mit insgesamt acht Stationen wollen Einzelhändler und weitere Akteure am kommenden Samstag von 11 bis 16 Uhr in der Innenstadt zeigen, dass Coesfeld „fair und nachhaltig is(s)t“. Bürgermeisterin Eliza Diekmann freut sich auf ein buntes Spektrum von Aktionen und eine nachhaltige Stadt-Rallye: „Wir möchten zeigen, wie viele gute Initiativen es in Coesfeld bereits gibt für nachhaltigen Konsum und eine Lebensführung, die fair und rücksichtsvoll umgeht mit den Ressourcen, die wir haben.“