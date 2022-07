„Coesfeld trifft Wirtschaft“ am 3. September 2023

Der Erfolg war riesig. Mehr als 10 000 Menschen strömten am 1. Mai 2016 ins Messezelt am Rottkamp und zu zahlreichen Firmenstandorten in sechs Gewerbegebieten der Stadt, um „Zukunfts-Unternehmen made in Coesfeld“ zu erleben. Eigentlich sollte es nach vier oder fünf Jahren eine Neuauflage dieses Industrie- und Gewerbetags geben – doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun wird aber wieder geplant. Und zwar für den 3. September 2023. Dann soll im Rahmen eines neuen modernen Formats der Spieß förmlich umgedreht werden. Nicht die Bürger kommen zu den Unternehmen, sondern die Unternehmen kommen zu den Bürgern – mitten in die Stadt. Präsentationsraum soll die Fußgängerzone sein.

Ein Zelt am Rottkamp war bei der Veranstaltung „Zukunfts-Unternehmen made in Coesfeld“ am 1. Mai 2016 der Publikumsmagnet. Die Neuauflage am 2. September 2023 soll in der City stattfinden.

„Und der Teilnehmerkreis wird auch ausgeweitet“, kündigt die städtische Wirtschaftsförderin Carina Borgmann an. Seien 2016 vor allem Industrieunternehmen beteiligt gewesen, sollen nun unter dem Titel „Coesfeld trifft Wirtschaft“ alle Gewerbetreibenden angesprochen werden. Zum Beispiel auch die Dienstleister und freien Berufe. Alle interessierten Unternehmen – egal welcher Branche – erhalten die Chance, sich den Besuchern an einem selbst gestalteten Stand zu präsentieren. „Ersten Überlegungen nach sollen zudem einzelne Gewerbegebiete über eine Fahrrradroute in die Veranstaltung integriert werden“, berichtet sie. Eventuell soll das Ganze auch schon am Samstagnachmittag oder -abend beginnen.

Vorbereitet wird das Event vom Stadtmarketing-Verein, dem Citymanagement und der Wirtschaftsförderung der Stadt. „Ein lebendiges Rahmenprogramm mit digitalen Elementen soll zeigen, dass Coesfeld ein attraktiver Unternehmensstandort ist“, benennt Borgmann das Ziel.

Bevor es aber konkret losgeht mit der Planung, wollen die Initiatoren wissen, ob sie mit der Idee „Coesfeld trifft Wirtschaft“ wirklich den Nerv getroffen haben. „Wir bitten alle Unternehmer darum, ein Formular im Internet auszufüllen“, so Borgmann. Über eine Rückmeldung freut sie sich auch dann, wenn man sich nicht beteiligen kann oder will. Die Wirtschaftsförderin: „Das hilft uns, einen guten Überblick zu erhalten.“ Sie stellt auch klar, dass diese Abfrage nur als erste Interessensbekundung gilt. „Sie stellt keine feste Zu- oder Absage an der geplanten Veranstaltung dar.“

Hinter diesem Link versteckt sich das Formular, das bis zum 9. August 2022 ausgefüllt werden kann: | www.coesfeld.de/wirtschaft-bauen/unternehmen/coesfeld-trifft-wirtschaft