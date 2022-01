Coesfeld weiter auf dem Weg nach oben

Die Stadt Coesfeld ist ein bei Wirtschaftsunternehmen immer gefragterer Standort. Wie das Fach-Portal „Die deutsche Wirtschaft“ jetzt im Rahmen seines „Standortrankings Deutschland“ ermittelte, hat sich die Kreisstadt im Vergleich zu 2020 sogar um 25 Plätze verbessert. Mit Rang 252 von 3835 bewerteten Städten und Gemeinden spielt das Mittelzentrum teilweise sogar in einer Liga mit größeren Städten. Die Hauptkonkurrenten im Kreis Coesfeld, Dülmen (Platz 806) und Lüdinghausen (Platz 338), liegen weit abgeschlagen dahinter. Nach diesem Ranking haben 13 Top-Unternehmen in Coesfeld ihren Stammsitz. Davon sind sieben noch im Familienbesitz, nur eines gehört Investoren. Drei zählen zu den Eroberern von weltweiten Trendmärkten. Besonders Mittelstandsfreundlichkeit wird Coesfeld attestiert: Neun der 10 000 wichtigsten Mittelständler Deutschlands sind in der Berkel-Stadt beheimatet. Damit liegt Coesfeld bundesweit sogar auf Rang 189.

Dass Coesfeld als Wirtschaftsstandort weiter auf dem Weg nach oben ist, wird im Rathaus gern gesehen, hat der Stadtrat sich doch in seiner Strategie 2025 auf die Fahnen geschrieben, „positive Rahmenbedingungen für die Ansiedlung von neuen Unternehmen“ zu schaffen und die „Weiterentwicklung der bereits ansässigen Unternehmen“ zu fördern. Das ist der Hauptjob von Wirtschaftsförderin Carina Borgmann, die das gute Abschneiden auch darauf zurückführt, „dass die heimische Wirtschaft in der Gemeinsamkeit ihre Stärke sieht“. „Bei uns am Standort Coesfeld wird der Satz: ,Mit das Beste, was man für sich tun kann, ist, etwas für andere zu tun’, nicht nur gepredigt, sondern aktiv gelebt“, weiß sie. Das habe Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Zahlreiche Betriebe werden nach ihrer Darstellung nicht nur von Familien geführt. Es gehe dort auch familiär zu.

Ein weiteres Erfolgsrezept sieht sie in der engen Verzahnung von Kommune und Wirtschaft: „Hand in Hand bilden Stadt und Wirtschaft eine Einheit“, freut sie sich darüber, dass sich die hiesigen Unternehmen sehr stark in das städtische Leben einbinden lassen. Im Gegenzug fänden sie „einen sehr fruchtbaren Nährboden für Wachstum“ vor. Dazu gehören aus ihrer Sicht eine kulturelle Vielfalt, eine besonderes Freizeitangebot, ein breit gefächertes Bildungs- und Weiterbildungsangebot sowie für Gesundheitsvor- und -nachsorge. Borgmann: „Dieser fruchtbare Nährboden führt dazu, dass sowohl Traditions- als auch Neuunternehmen in Trend- und Zukunftsmärkten an unserem Standort Coesfeld zahlreiche Möglichkeiten vorfinden, innovative Ansätze in einer krisengeprägten Zeit neu zu denken.“ | die-deutsche-wirtschaft.de/standort/coesfeld/