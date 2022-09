Coesfelder zahlen am meisten für Gas

Bis zu 50 Prozent mehr als in anderen Orten des Kreises fallen für Coesfelder Gas-Kunden der Stadtwerke nach aktuellem Stand an. Dafür können sie sich mit einer Preisbindung gegen weitere Anstiege absichern.

Die etwas bessere Nachricht: Die örtlichen Grundversorger, auch die Stadtwerke Coesfeld, liegen mit ihren Preisen oft deutlich unter denen der privaten Versorger. Haben Verbraucherschützer jahrelang zum Wechsel weg von Stadtwerken geraten, empfehlen sie nun den umgekehrten Weg – zurück zum Grundversorger. Diese Empfehlung gilt auch in Coesfeld, zumal die Stadtwerke als einziger Grundversorger im Kreisgebiet noch einen Sondertarif mit 12-monatiger Preisbindung bieten, exklusiv für die Coesfelder Bürger.

Die schlechtere Nachricht: Dieser Tarif liegt im kreisweiten Vergleich deutlich über den derzeit angekündigten Grundversorgungstarifen in den anderen zehn Orten.

Nach der ersten Ankündigung im Juli war dieser zuletzt erneut – auf jetzt 23,32 Cent Arbeitspreis – erhöht worden. Mit der Grundgebühr ergibt sich für einen Verbrauch von 18 000 kWh eine Jahresrechnung von 4376 Euro. In der Grundversorgung zu 23,56 Cent wären es 4419 Euro.

In Ascheberg, Havixbeck, Nordkirchen, Nottuln, Olfen und Senden gilt laut Anbieter Erenja dagegen ab 1. Oktober ein Arbeitspreis von 13,67 Cent, was bei gleichem Verbrauch eine Jahresrechnung von 2782 Euro ergäbe – eine Preisdifferenz von mehr als 50 Prozent und über 130 Euro im Monat. In Rosendahl, Billerbeck und Lüdinghausen soll laut Anbieter E.ON ab 1. November ein Arbeitspreis von 17,26 Cent gelten und für Dülmen kündigen die dortigen Stadtwerke einen Arbeitspreis von 17,54 Cent an. Da die Dülmener hier schon den reduzierten Mehrwertsteuersatz einbeziehen, ergibt sich (bei 19 Prozent) ein Vergleichspreis von 19,5 Cent. In einer landesweiten Vergleichsstudie kommt die Verbraucherzentrale NRW auf einen durchschnittlichen Grundversorgungs-Arbeitspreis von rund 15 Cent.

Warum zahlen die Coesfelder Bürger und Bürgerinnen mehr? Stadtwerke-Chef Ron Keßeler hält dies für eine Momentaufnahme. „Die günstigeren Grundversorger werden auch weiter nachziehen müssen“, prognostiziert er. Gerade in der Grundversorgung gilt keine Preisbindung, hier können Preise mit 6-wöchiger Frist jederzeit erhöht werden. Und bei privaten Anbietern beginnen tagesaktuelle Neupreise derzeit bei 35 Cent. Davor sind zumindest die Coesfelder Gaskunden im Sondertarif noch geschützt.

In den derzeit unterschiedlichen Preisen sehe man aber auch die unterschiedliche Beschaffung, deutet Keßeler an. „Man sieht, wer marktorientierter und wer konservativer eingekauft hat.“ Heißt: Wer weniger Gas im Voraus geordert hat, muss nun teuer auf dem Spot-Markt zukaufen. Zahlen und Details zur Beschaffungsstrategie wolle er mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse nicht nennen, so der Stadtwerke-Chef. Man könnte „marktorientierter“ auch mit riskanter übersetzen. In der Vergangenheit sei dies ein Vorteil gewesen, so Keßeler. Jetzt ist es jedenfalls keiner mehr.