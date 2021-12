Commerzbank packt die Automaten ein

Eingepackt in Plastikfolie und bereit zum Abtransport stehen zwei Geldautomaten am Vormittag vor der Tür der Commerzbank. Ein großer Lastwagen und zwei Transporter sind daneben geparkt, in die Mitarbeiter eines Logistikunternehmens die Automaten und Möbel verladen. „Die Filiale der Commerzbank in Coesfeld war zur Schließung vorgesehen, am Mittwoch war es so weit“, informiert Unternehmenssprecherin Jutta Wellmann. Dass das wohl noch nicht bei allen Kunden angekommen ist, zeigt sich, als eine Dame überrascht vor der Tür steht und zur Antwort bekam, dass hier nun „Feierabend“ sei.

Verwundert reagierte Wellmann gestern auf AZ-Nachfrage darauf. Sie betont, dass alle 8000 betroffenen Kunden bereits im August per Brief über die Schließung informiert wurden und in der Filiale am Markplatz auch ein Aushang angebracht worden sei. „Deshalb dürfte das niemanden überraschen.“ Mit der Bankfiliale fallen auch die Beratungsstellen weg, ob aber Geldautomaten der Commerzbank im Stadtgebiet bestehen bleiben, werde noch geprüft, so Wellmann. Kostenlos Geld abheben können die Kunden am Automaten der Postbank, der direkt gegenüber am Markt liegt. Wer Kunde bei der Commerzbank ist, kann auch Geld an Kassen von Discountern, Drogerien und Tankstellen abheben, erklärt Jutta Wellmann weiter. „Wir arbeiten an weiteren Lösungen, um über Kooperationen mit Einzelhändlern die Bargeldversorgung vor Ort sicherzustellen.“

Sie verweist darauf, dass die Bank während der Corona-Pandemie ohnehin festgestellt habe, dass der Bedarf an Bargeld durch kontaktloses Bezahlen nachgelassen hätte und das Online-Geschäft eine immer größer werdende Bedeutung bekomme: „Für tägliche Bankgeschäfte verliert die Filiale bei unseren Kunden immer mehr an Bedeutung. Hier wird das Smartphone zum wichtigsten Kontaktkanal.“ Mit der Schließung mehrerer Filialen bundesweit beabsichtige die Commerzbank, ein zukunftsfähiges Netz aufzubauen, „das den Wünschen der Kunden entspricht“, schildert Wellmann weiter. Wer aber nicht online, sondern weiterhin persönlich beraten werden möchte, wird auf die Filialen in Münster oder Bocholt vertröstet. Der Wechsel in eine andere Filiale steht auch für einige der von der Schließung betroffenen Mitarbeiter auf dem Plan, die bislang in Coesfeld gearbeitet haben. „Darüber hinaus wird es für sie verschiedene Optionen geben, etwa die Nutzung von Sozial-Instrumenten oder die Übernahme einer Aufgabe in unseren Beratungscentern, die wir sukzessive ausbauen“, äußert sich Wellmann weiter.

In Coesfeld jedenfalls ist seit gestern Schicht im Schacht. Das Logistikunternehmen kleidete die Fenster nach der Räumung noch von innen mit weißer Folie aus, montierte den großen Schriftzug über der Tür ab und war zur Mittagszeit nach der kurzen Aktion wieder verschwunden.