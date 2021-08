Corona: Rund 100 Kinder sind in Quarantäne

Coesfeld

(ude). Rund 100 Kinder in Coesfeld müssen zwei Wochen in Quarantäne verbringen – 79 Mädchen und Jungen aus dem Liebfrauenkindergarten und eine komplette Klasse sowie weitere einzelne Schüler des Heriburg-Gymnasiums. Außerdem hat das Gesundheitsamt des Kreises über 20 Mitarbeiter der Firma Westfleisch in Quarantäne geschickt. Insgesamt hat sich die Zahl der mit Corona infizierten Personen in Coesfeld von 28 auf 49 erhöht. Nach Angaben des Kreises ist am Liebfrauen-Kindergarten nur ein Kind positiv getestet worden. Weil die Kleinen aber laut Coronaschutzverordnung des Landes wieder im offenen System betreut werden dürfen und die Gruppen nicht mehr strikt getrennt sind, sind alle Kita-Kinder betroffen. „Außer denen, die an besagtem Tag nicht in der Einrichtung waren“, schränkt Waltraud Ekrod, Verbundleiterin der Kindergärten in St. Lamberti, ein. Deshalb sei die Kita auch nicht geschlossen. Auch die Mitarbeiterinnen, die alle geimpft sind, müssen nicht in Quarantäne. Am Heriburg-Gymnasium sind laut Kreis insgesamt zwei Kinder positiv getestet worden. Dass in einem Fall nicht nur Sitznachbarn, sondern die ganze Klasse in häusliche Quarantäne müsse, sei dem Umstand geschuldet, dass die Kinder im Sportunterricht in Kontakt gekommen sind. Im zweiten Fall seien nur vereinzelte Mitschüler in Quarantäne geschickt worden. Bei Westfleisch war anlässlich einzelner Infektionen die gesamte Belegschaft – über gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus – mittels PCR getestet worden, so der Kreis. Mit der Folge, dass 21 weitere symptomfreie Mitarbeiter dem Gesundheitsamt gemeldet wurden. Für sie und die unmittelbaren nicht geimpften Kontaktpersonen sei die 14-tägige Quarantäne angeordnet worden. Vertreter von Gesundheitsamt, Stadt und Dezernats für Arbeitsschutz der Bezirksregierung hätten das Geschehen zusammen mit dem Betrieb vor Ort besprochen.