„Da kommt einiges auf uns alle zu“

Unliebsame Post von den Stadtwerken flattert vielen Coesfeldern in diesen Tagen ins Haus. Sie kündigen eine deutliche Preiserhöhung bei Strom und Gas zum 1. Januar 2022 an. Der durchschnittliche Vier-Personen-Haushalt muss mit etwa 55 Euro Mehrkosten pro Monat rechnen. Allein 48 Euro davon entfallen aufs Gas. „Da kommt jetzt einiges auf uns alle zu“, weiß Geschäftsführer Ron Keßeler (Foto) die Wirkung dieser Nachricht auf die Kunden durchaus einzuschätzen. Betroffen sind alle in der Grundversorgung und mit Altverträgen. Nur wer einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen hat, kann sich entspannt zurücklehnen.

Die Stadtwerke, betont Keßeler, könnten nicht anders, als die vor allem in den letzten Monaten enorm gestiegenen Einkaufspreise an den internationalen Energiebörsen anteilig an die Verbraucher weiterzugeben. Beim Strom hätten sich diese seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt (+ 142 Prozent) und beim Erdgas sogar mehr als verdreifacht (+ 243 Prozent). „Sowas hat es in Deutschland noch nicht gegeben und führt zu Preiserhöhungen bei allen Strom- und Gasanbietern“, ist er selbst ziemlich entsetzt ob der Entwicklung.

Wo liegen die Gründe? „Die sind durchaus vielfältig“, erklärt Keßeler auf Nachfrage. Beim Gas sorgten Lieferbegrenzungen aus Norwegen und den Niederlanden sowie der Poker von Russlands Präsident Putin um die Inbetriebnahme von Nordstream 2 für Verwerfungen am Markt. Hinzu komme, dass die USA kein LNG nach Europa liefern. Beim Strom schlägt nach seinen Angaben das windschwache Jahr in Europa und den USA, die Abschaltung von Atomkraftwerken, der bei hohen Gaspreisen zunehmend unwirtschaftliche Betrieb von Gaskraftwerken und nachrückende Kohlekraftwerke, die (wegen ihrer Klimaschädlichkeit) wiederum den C02-Preis in die Höhe treiben. „Damit erhöht sich indirekt wieder der Strompreis in Gänze“, erklärt Keßeler die „komplizierte Gemengelage“. Einziger Kontrapunkt dazu sei die angekündigte Senkung der EEG-Umlage. Allerdings könne auch sie die anderen negativen Entwicklungen nicht ausgleichen.

Da die Stadtwerke Strom und Gas jeweils langfristig beschaffen – schon in diesem Jahr wurden die Lieferverträge für 2022 geschlossen – falle die Preiserhöhung für ihre Kunden nicht so drastisch aus wie bei manchem anderen Anbieter, betont er. Deren Geschäftsmodelle, spricht Keßeler einige windige Konkurrenten auf dem Markt an, flögen ihnen nun regelrecht um die Ohren. Die Folge: „Sie kündigen Verträge mit den Kunden – teilweise ohne Rechtsgrundlage.“ Davon, erwartet er, würden am Ende etliche wieder beim Grundversorger, also bei den Stadtwerken, landen. „Wie ungewöhnlich die Lage ist, sieht man daran, dass wir derzeit und auch nach der Erhöhung die preiswertesten Tarife in unserer Stadt haben.“ Was durchaus auch ein Problem darstelle, denn die Stadtwerke hätten ja für 2022 zunächst für ihre Kunden eingekauft – kämen nun noch weitere dazu, müsse teuer nachgeordert werden.

Auswirkungen wird die Preisentwicklung am Ende auch auf den Gewinn der Stadtwerke haben, die diesen unter anderem auch dazu verwenden, das CoeBad und die Schwimmhalle Lette zu unterhalten und die dort entstehenden Defizite auszugleichen.