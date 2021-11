„Daisy“ hilft beim Hörbuch-Hören

Coesfeld

Mancher nennt seinen Hund oder seine Katze „Daisy“, aber in diesem Fall ist es der Name für ein Gerät, das blinden und sehbehinderten Menschen die Möglichkeit gibt, Hörbücher zu hören. Marina Melzer, Mitarbeiterin der Westdeutschen Blindenhörbücherei e.V. (WBH), stellte das Gerät und die Möglichkeiten des Vereins am Samstag in der Stadtbücherei in Coesfeld vor. Büchereimitarbeiterin Dorothee Ryborz unterstützte sie dabei am Info-Point.

Von Elvira Meisel-Kemper