Damit das Eis nicht zum Geschoss wird

„Wir haben uns vor einigen Jahren ein zehn Meter langes Podest gebaut, von dem aus die Fahrzeugdächer kontrolliert und bei Bedarf dann von den Eisschollen befreit werden können“, erklärt Erich Kerkeling von der gleichnamigen Coesfelder Spedition auf Nachfrage. „Das geschieht bei niedrigen Temperaturen regelmäßig.“

Ein solches Eisfrei-Podest hat auch die Spedition Messing, zumal sie ihre große Lkw-Flotte nicht überdacht unterstellen kann. „Das wurde auch in den letzten Nächten von unseren Fahrern intensiv genutzt“, berichtet Christian Messing von vielen Eisschollen auf dem Betriebsgelände. Doch neben dem Eisfrei-Podest gibt es noch eine weitere Präventionsmaßnahme. „Wir haben einige Lkw mit einer Art Airbag ausgestattet“, sagt der Geschäftsführer. „Den kann man über das Fahrzeugluftdrucksystem aufpumpen. Dann hat man ein Spitzdach und das Wasser fließt ab“, erläutert Messing das simple, aber teure Prinzip. „Die Fahrer müssen nur dran denken, die Luft vor Fahrtantritt wieder abzulassen, weil der Lkw sonst zu hoch ist.“ Kritischer sei die Situation jedoch für Fahrer, die ohne einen Lkw mit solchem Airbag unterwegs sind. „Die müssen dann nachts am besten einen Autohof mit einem Eisfrei-Gerüst ansteuern“, sagt Messing.

Für den Betrieb Heinz Tersteeg, der sich unter anderem auf die Entsorgung von Altöl spezialisiert hat, ist das Problem weniger gravierend. „Unsere Altölfahrzeuge haben ja keine riesigen Ladeflächen, worauf sich das Eis festsetzen könnte“, sagt Geschäftsführer Frank Renners über die rundlichen Tankwagen. Dennoch habe man auch zwei Planen-Lkw im Fuhrpark, die für die Bildung von Eisschollen schon anfälliger sind. „Alle Fahrer bekommen auf jeden Fall die Anweisung, das Dach vor Abfahrt zu kontrollieren“, sagt Stefan Seggewiss. Dazu gibt es drei Präventionsmöglichkeiten. „Zum einen haben wir eine Verladebühne, von wo aus man das Dach von Eisschollen befreien kann“, erläutert der Betriebsleiter im Ruhestand, der nun zeitweise selbst als Fahrer aushilft und mit der Problematik daher bestens vertraut ist. Die zweite Lösung sei, vor angekündigtem Frost die zwei Lkw in der Halle unterzustellen. „Da muss man schon ein bisschen auf den Wetterbericht schauen. Und wenn es frieren soll, kann man den Lkw besser vorher schon mal vom Regenwasser befreien“, weiß der ehemalige Gefahrgutbeauftragte, der die Kontrolle in jedem Fall für „lebenswichtig“ erachtet. „Toi, toi, toi, bis jetzt ist noch nie etwas passiert und das soll auch so bleiben.“

Sollte dennoch mal etwas passieren, sind Schäden durch herabfallende Eisplatten von der Kfz-Haftpflichtversicherung abgedeckt.