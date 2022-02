Damit die Menschen Heimat finden

„Die Aufgaben und Schwerpunkte unseres Einsatzes haben sich in den vergangenen Jahren verändert“, sagt Ludger Schulte-Roling vom Leitungsteam. Ging es anfangs vor allem um die Erstbegleitung von nach Coesfeld zugewiesenen Flüchtlingen in den städtischen Unterkünften und damit um viel Hilfe zum ganz praktischen Alltagsleben und Umgang mit Behörden, liegt der Schwerpunkt jetzt auf der Begleitung bei der Integration. Das macht der neue Name der Initiative deutlich: „fi coesfeld – Hilfe für Migranten*“. Schulte Roling beschreibt das so: „Es geht um die Beheimatung der Menschen in Coesfeld.“

Dass diese Aufgabe mindestens so anspruchsvoll ist wie die Soforthilfe der vergangenen Jahre, erfahren die Aktiven jeden Tag. Eine große Herausforderung liegt im Bereich Spracherwerb. Die zuletzt ohnehin eher sporadisch angebotenen Kurse fallen seit Beginn der Corona-Pandemie aus. Abend- oder Wochenendunterricht für Menschen, die ein Arbeitsverhältnis gefunden haben, gehörten ohnehin in Coesfeld bisher nicht zum Portfolio. Schulte-Roling: „Es fehlen auch Sprachkurse für Frauen mit paralleler Kinderbetreuung.“ Längst ist die „fi coesfeld“ selbst aktiv geworden. Seit einigen Monaten läuft das Projekt Sprachpaten in enger Kooperation mit einer rund 20-köpfigen Gruppe von Abiturienten und anderen Erwachsenen, die sich regelmäßig mit ihrem Schützling treffen (wir berichteten).

Angesichts der Corona-Situation erfolgen die Treffen bisweilen als Spaziergang, berichtet Mitinitiator Norbert Lütkenhaus vom Leitungsteam. „Walk & Talk“, lautet das Motto. Weitere Sprachpaten sind erwünscht. Eine Handvoll Migrantinnen trifft sich regelmäßig zu einem Frauenstammtisch, in Harle bietet Eva Sembach wöchentlich einen Gesprächskreis für Frauen aus der dortigen Unterkunft an, der ebenfalls in einer Fünfer-/Sechserrunde zusammenkommt. „Wir würden unser Engagement in diesem Bereich gern verstärken“, so Schulte-Roling.

Für eine neue Heimat braucht es neben der Sprachkenntnis auch eine eigene Wohnung oder zumindest Räume, in denen Privatsphäre möglich ist. Vor allem kleine Wohnungen werden dringend gesucht. Bei diesem Thema winken die Verantwortlichen schon fast verzweifelt ab. Der Markt ist leergefegt.

Die Aktiven arbeiten nicht zuletzt an Ideen und Möglichkeiten, Menschen verschiedener Kulturen miteinander und mit den Coesfeldern in den Austausch zu bringen. So, wie es das neue Logo zeigt, das der Mediengestalter Matthias Lammers (Letter Service Agentur Paul Zumbült) entwickelt hat. Da geht es ums Anpacken und Anfassen in mehrfacher Bedeutung. Die rechte Hand, angelehnt an den Rotton, den die Stadt für ihren offiziellen Auftritt verwendet, symbolisiert die Coesfelder, die linke bunte Hand die Migranten aus verschiedenen Kulturen. Wenn sie sich die Hände reichen, „wird das Leben bunt und beide profitieren davon“, sagt Lammers.