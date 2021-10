„Dankbarkeit der Menschen ist spürbar“

Dienstagvormittag, kurz vor elf. Im Haus der Coesfelder Tafel herrscht geschäftiges Treiben. Einige Mitarbeiter sortieren Obst, Gemüse oder Backwaren, andere schieben rollbare Kisten, gefüllt mit Nahrungsmitteln über die Flure des Hauses an der Fritz-Darpe-Straße. Unter den Mitarbeitern befindet sich auch Maja Arpmann. Die 16-Jährige absolviert momentan ein zweieinhalbwöchiges Praktikum in der gemeinnützigen Einrichtung und lernt dabei den Arbeitsalltag der Tafeln sowie das „System Tafel“ allgemein kennen.

„Die Dankbarkeit der Menschen zu spüren – das ist das Schönste hier“, sagt Maja, während sie hinter einer Sicherheitsfolie die eintreffenden Brote, Brötchen und Kuchen sortiert. Diese Aufgabe sei häufig der erste Teil ihrer täglichen Arbeitsroutine, bestätigt Maja. Die Sicherheitsfolie schreibt das Hygienekonzept vor, um die Bereiche vor und hinter der Theke zu trennen. Die Tagesabläufe seien aber stets verschieden und gerade deshalb interessant. Am Montag stehe vor allem das Packen und Sortieren der zu Verfügung stehenden Lebensmittel an. Am Mittwoch fährt die Praktikantin dann mit nach Dülmen, um dort Lebensmittel zu packen.

Die Warenausgabe findet Woche für Woche dienstags und donnerstags zwischen 13.30 und 17 Uhr statt. Sie sei aber laut dem Betriebsleiter der Coesfelder Tafel, Thomas Michels, nur die „Spitze des Eisbergs“. Die unverzichtbare ehrenamtliche Arbeit, die hinter diesen zwei öffentlichen Terminen pro Woche liege, sei häufig nach außen nicht sichtbar. Unter anderem aus diesem Grund zeigte sich Michels sehr begeistert über das Engagement der Billerbeckerin. „Maja hat sich bei uns von Anfang super eingebracht. Sie ist stets aktiv und dabei voll integriert“, ist Michels voll des Lobes. „Vor allem finden wir es toll, dass sie sich für die gemeinnützige Arbeit der Tafel interessiert und sich in ihrer Zeit bei uns mit voller Energie für unsere Ziele einsetzt.“

Der Lehrplan der Friedensschule in Münster, die Maja besucht, sieht ein explizites Praktikum im sozialen Bereich vor. Dadurch ist Maja auf die Tafel gestoßen. „Die meisten gehen dann natürlich in den Kindergarten oder ein Altenheim. Das wollte ich aber nicht“, erklärt Maja. „Unter anderem deshalb habe ich mir eine Praktikumsstelle gesucht, an die man nicht im allerersten Moment denkt.“

Abgesehen von einem wöchentlichen Einsatz im Altenheim hatte die 16-Jährige auch noch keine Erfahrungen im sozialen Bereich und zieht nun, genau wie die Betriebsleitung der Tafel, eine durchgehend positive Zwischenbilanz ihrer Praktikumzeit. Ein zentraler Grund für ihre Zufriedenheit sei die Reaktion der Menschen, die von der Tafel profitieren. „Eine Frau hat sich bei uns mehrfach dafür bedankt, dass die Tafel dafür sorgt, dass sie nun deutlich geringere Geldprobleme hat“, berichtet Maja. „So etwas ist dann natürlich einfach schön. Ich würde das Praktikum bei der Tafel auf jeden Fall weiterempfehlen.“