„Danke, dass es diese Aktion gibt“

Coesfeld

Entschlossen ist der Blick von Janet Schmidt, als sie zu einem Schild greift. In großen Lettern prangt „#Frieden“ darauf. Die junge Familienmutter hält das Plakat vor ihren Körper und richtet ihre Augen in die Kamera von Anna Schierz. Die Fotografin wird an diesem Samstagmittag im Paradies der Jakobi-Kirche noch über 100 weitere Personen begrüßen und ablichten. Die Botschaft, die alle gemeinsam mit der Fotoaktion entsenden, ist glasklar: Der Krieg in der Ukraine muss sofort enden. Am Anfang war da die Idee der Fotoaktion unter dem Motto „Du zählst – Solidarität mit der Ukraine“. In den vergangenen Tagen kamen immer mehr Mitstreiter dazu, sodass die Idee am Samstag in einer Aktion voller Solidarität mündete. Aktuell zeigt das Spendenkonto 15 000 Euro – noch fehlen aber einige Beträge von Unterstützern.

Von Leon Seyock