Das „Berkelgrün“ nimmt Gestalt an

Es geht unübersehbar voran am ehemaligen Hotel zur Mühle, in dem Eigentümer Helmut Schumacher, wie berichtet, Wohnen auf Zeit verwirklichen möchte. Baugerüst und -kran, Baumaterial und Handwerker sprechen eine deutliche Sprache. „In den vergangenen Monaten haben wir das Gebäude in den Rohbauzustand zurückversetzt, als nächstes wird das Dach neu gedeckt, die Fassade behutsam modernisiert, und es werden neue Fenster eingebaut. Danach geht es an die Umsetzung der anspruchsvollen technischen Gebäudeausstattung und zum Abschluss an den Innenausbau“, skizziert der Bauherr. Deutlichste Veränderung außen: Die Tiefgarage wird aufgegeben, im Bereich der Einfahrt entstehen sechs neue, oberirdische Parkplätze.

So wird sich das „Berkelgrün“ nach Umbau und Modernisierung Passanten und vor allem seinen Gästen präsentieren. In dem ehemaligen Hotel zur Mühle möchte Eigentümer Helmut Schumacher Wohnen auf Zeit ermöglichen.

Im Inneren wird nur noch wenig an das frühere Hotel zur Mühle erinnern, das auch einen neuen Namen erhält: Berkelgrün. In den Obergeschossen entstehen 15 neue Gästezimmer – davon werden drei barrierefrei sein – die flexibel genutzt werden können. Als klassische Hotelzimmer für eine oder mehrere Übernachtungen, aber auch als Appartements für Menschen, die aus beruflichen oder familiären Gründen eine gewisse Zeit in Coesfeld wohnen möchten – eine Form der Beherbergung, die unter den Begriffen Boardinghouse, Serviced Apartment oder Zuhause auf Zeit gefasst wird. Fertigstellung? „Am liebsten natürlich so schnell wie möglich. Ich sag mal so: Wenn es länger dauert als bis zum Ende des Jahres, wäre ich nicht glücklich“, so Schumacher.

Die große, bislang unbeantwortete Frage ist, was für das Erdgeschoss geplant ist, in dem bekanntlich eine Nutzung verwirklicht werden soll, die ebenfalls zur Belebung des Quartiers beitragen soll. „Es gibt einen Interessenten mit konkreten Plänen“, sagt Schumacher, ins Detail möchte er aus Rücksicht auf laufende Gespräche noch nicht gehen.

Zur Höhe der Investitionen macht der Unternehmer weiterhin keine Angaben. Nur so viel: Der Kostenrahmen werde mit Ausnahme der technischen Gebäudeausstattung nahezu eingehalten. Auch, aber nicht nur vor diesem Hintergrund seien die beiden anderen Projekte in unmittelbarer Nachbarschaft und in engem Zusammenhang mit dem „Berkelgrün“ ungefährdet. Denn die Familie Schumacher entwickelt auch den Valkenhof und die Mühlenschänke zu gastronomischen Anziehungspunkten. In beiden denkmalgeschützten Gebäuden habe sich schon viel mehr getan als es, von außen betrachtet, den Anschein hat.

Die Mühlenschänke soll laut Schumacher wieder eine Kneipeneinrichtung erhalten und damit unter anderem dem „Berkelgrün“ dienen, dessen Gäste dort auch frühstücken können und den Empfang finden. Im Obergeschoss sollen vier Gästezimmer entstehen. Im Valkenhof wird eine neue Küche eingerichtet, die vorhandenen Gasträume inklusive Glashaus werden behutsam neu eingerichtet. Mehr Details möchte Schumacher noch nicht veröffentlichen.

Ein ambitioniertes Gesamtpaket, bei dem sich gleichwohl der ein oder andere Außenstehende fragt, warum es nicht schneller vorangeht. Immerhin ist Schumacher schon seit Mai 2020 Eigentümer von Valkenhof und Mühlenschänke, im Frühjahr 2021 erhielt er den Zuschlag für das Hotel zur Mühle. Schumacher stellt hierzu klar, dass es mehr Einflussfaktoren gibt als behördliche Abstimmungs- und Genehmigungsverfahren, „zum Beispiel die Pandemie, einen vollständig überflüssigen Krieg, der die Verfügbarkeit von Material teils auf den Kopf gestellt hat, Handwerker, die keine Zeit haben oder hatten, Bauherren, deren Ideen sich weiterentwickeln oder – wie bei der Mühlenschänke der Fall – Immobilien, die zu Denkmälern werden.“