Das Ehrenamt ins Rampenlicht rücken

Die ersten vier schriftlichen Anmeldungen hatte Wolfgang Bodem schon im Postfach, kaum dass er die Einladungen zum Tag der Vereine per Mail rausgeschickt hatte. „Das Format ist so gut angekommen, das muss erhalten bleiben“, unterstreicht der Vorsitzende der SG Coesfeld 06. Und natürlich ist auch seine Sportgemeinschaft als größter ehrenamtlich geführter Verein vor Ort bei der Neuauflage des Aktionstags „Verein(t) in Coesfeld“ am 13. August mit von der Partie. Von 11 bis 17 Uhr können sich die Vereine an dem Tag – wie schon 2015 – vom Marktplatz bis zur Jakobikirche präsentieren und um Ehrenamtliche werben. Dazu wird auch wieder eine Ehrenamtsbörse eingerichtet. Anmeldungen für den Tag sind ab sofort möglich.

Beim zweiten Aktionstag „Verein(t) in Coesfeld“ am 13. August können sich wieder sämtliche Coesfelder Vereine auf der Meile in der Innenstadt und auf der Bühne präsentieren, um fürs Ehrenamt zu werben. Das kam auch 2015 schon super an.

„Die Resonanz war damals super“, erinnert sich Bodem, der sich mit der SG wieder der Organisation angenommen hat. Nachdem eine Umfrage unter den 81 teilnehmenden Vereinen 2015 ergeben hatte, dass ein Rhythmus zwischen drei und fünf Jahren gewünscht war, entschied man sich angesichts des organisatorischen Aufwands für eine Neuauflage im Jahr 2020 – die Corona dann wiederum vereitelte. Nun – acht Jahre später – soll das Ehrenamt in den Vereinen wieder ins Rampenlicht gerückt werden; und das im wortwörtlichen Sinne. „Die Vereine können sich wieder auf einer Bühne präsentieren“, sagt Bodem. Das Rahmenprogramm des Aktionstags ergibt sich somit aus den Darbietungen der einzelnen Vereine. Bislang zugesagt haben die Stadtkapelle, Brukteria Pipes & Drums, die Baumberger Taekwondo-Freunde und der Schwimm-Club Coesfeld. Zudem habe der Partnerschaftsverein aus De Bilt bereits mündlich zugesagt. „Und unsere 16 Abteilungen drängt es auch wieder nach draußen“, sagt Bodem. „Darum waren wir auch gerne bereit, die Organisation zu übernehmen“, fügt der SG-Vorsitzende hinzu. Und diese ist nicht zu unterschätzen. Von der Bühne über die Stromversorgung bis hin zum Toilettenwagen muss für alles gesorgt sein. Dazu gehört auch die Standverteilung, die Bodem jedoch erst nach dem Anmeldeschluss am 20. Mai vornehmen kann. „Tiervereine habe wir beim letzten Mal so gelegt, dass sie am längsten Schatten hatten und die Schwimmsportvereine haben wir um den Brunnen herum platziert“, schmunzelt Bodem, der versucht, den Wünschen der Teilnehmer entgegenzukommen. Sollte es zwischen den Ständen größere Lücken geben, sei dies jedoch der Tatsache geschuldet, dass Plätze für die Feuerwehr freigehalten werden müssen. „Wichtig ist, dass wir nach drei Jahren Pandemie der Öffentlichkeit zeigen, dass wir noch da sind“, findet Bodem. 7 Anmelden können sich Vereine auf der Homepage der Stadt Coesfeld als Veranstalterin unter den Punkten „Familie & Soziales“ – „Ehrenamt“. Auch Sponsoren werden noch gesucht und können sich bei Wolfgang Bodem per E-Mail melden an wolfgang.bodem@web.de.