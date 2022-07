„Das empfinden wir als Zumutung“

Coesfeld

„Coesfeld geht weiter“ heißt das Motto des Masterplans Mobilität, an dem in diesem Jahr im Rathaus mit Hochdruck gearbeitet wird. Für einige Geschäftsleute und Gastronomen in der Innenstadt geht Bürgermeisterin Eliza Diekmann mit einer Maßnahme aber nun zu weit. Sie will vom 13. August bis 4. September im Rahmen eines Verkehrsversuchs Platz für Begegnungen, Spiel und Spaß in der Innenstadt schaffen (siehe weiteren Bericht). Dafür sollen die Stellplätze in der Pfauengasse wegfallen. Vor einer Woche hat sie die Anlieger darüber mit einem Brief informiert. Protest kommt nun postwendend von Florian Klostermann, dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, dessen Vorstand Diekmann pikanterweise auch angehört. „Während wir eigentlich alles darauf konzentrieren sollten, die lokalen Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe zu unterstützen und dies oberste Priorität haben sollte, verursacht die Stadt mit dieser Maßnahme ohne Not das exakte Gegenteil und sorgt für zusätzliche Einschränkungen, die potenziellen Kunden den Weg in die Stadt weiter erschweren. Das können wir nicht verstehen und empfinden es als eine Zumutung in einer ohnehin nicht einfachen Zeit“, erklärt er gegenüber der AZ. Er fordert die Verantwortlichen „dringend“ auf, „von der geplanten Schließung des Parkplatzes Pfauengasse (...) abzusehen und über alternative Möglichkeiten nachzudenken.“ Gerne seien die Beteiligten bereit, sich in diese Überlegungen aktiv einzubringen und in eine Diskussion einzutreten. „Im Sinne einer gemeinsamen Zukunftsausrichtung unserer Stadt.“

Von Detlef Scherle