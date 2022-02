Das Feld ist bestellt

Es ist ein klarer, sonniger Wintertag, ein frischer Wind fegt über den Welterhof, aber kalt ist hier niemandem. Die freiwilligen Helfer kommen vielmehr ins Schwitzen, denn Muskelkraft ist gefragt beim Ausbringen von Pferdemist und beim Lockern des Bodens, auf dem schon bald das erste Feingemüse der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Crowdsalat angebaut werden soll. Bis dahin ist noch einiges zu tun, aber es ist auch schon viel geschafft. „Kaum zu glauben, dass wir schon so weit sind“, sagt Benedikt Öhmann vom Solawi-Vorstand, in dem sich Coesfelder und Dülmener engagieren. Tatsächlich ist das Feld für die Solawi im übertragenen Sinne weitestgehend bestellt. Es gibt den Trägerverein Solawi Crowdsalat e.V., es gibt einen Hof – den ehemaligen Reiterhof der Familie Löbbering in der Dülmener Bauerschaft Welte – mit großzügigen Anbauflächen, es gibt ein Team von hauptamtlichen Anbauern und Anbauerinnen, das ökologischen Gemüseanbau betreiben wird, und es gibt viele Menschen, die diese Form der Landwirtschaft unterstützen, mit ehrenamtlichem Engagement, vor allem aber mit einem finanziellen Beitrag.

Die Finanzierung des Projekts auf sichere Füße zu stellen, ist nun der letzte entscheidende Schritt. Die Solawi braucht monatlich eine feste Summe, um Kosten für Personal und Material zu decken. Diese Summe soll über Ernteanteile erreicht werden, die Mitglieder des Vereins zeichnen können. „In diesem Jahr starten wir mit 60 Ernteanteilen, die im Schnitt einen monatlichen Beitrag von knapp unter 100 Euro je Anteil einbringen müssen“, erklärt Öhmann, der weiter mitteilt, dass noch wenige Ernteanteile zu vergeben sind. Interessierte füllen einfach den Mitgliedsantrag auf der Internetseite des Vereins aus und geben dort den Hinweis, dass sie einen Anteil zeichnen möchten.

0 Das Prozedere: Mitglieder der Solawi Crowdsalat, die einen Ernteanteil zeichnen möchten, treffen sich am 19. Februar zur Bieterunde auf dem Welterhof. Dann schlägt die Stunde der Wahrheit. Jeder der 60 Interessenten gibt ein geheimes Gebot darüber ab, wie viel Euro er verbindlich ein Jahr lang jeden Monat zahlen möchte. „Die Beträge können frei gewählt werden. Entscheidend ist, dass wir in der Summe auf den ermittelten Durchschnittswert von knapp unter 100 Euro pro Monat kommen“, so Öhmann, der optimistisch ist, dass im ersten Aufschlag die Zielmarke erreicht wird. Wenn die Bieterunde über das Ziel hinausschießt, entscheidet die Gemeinschaft, was mit den Mehreinnahmen passiert.

0 Der Gegenwert: Die Gegenleistung für den finanziellen Einsatz ist eine andere Form der Nahrungsmittelproduktion, die Crowdsalat so beschreibt: „enkeltauglich, umweltbewahrend, solidarisch“. Dabei herrscht größtmögliche Transparenz in allen Bereichen der Solidarischen Landwirtschaft. Natürlich erhalten die Anteilseigner auch einen Teil der Ernte, allerdings gibt es keine festen Zusagen zu Sorten und Mengen. Öhmann: „Alles, was wir ernten, wird durch 60 geteilt. Die ersten Anteile wollen wir im Mai ausgeben.“ Weiterer Gegenwert ist die Bildungsarbeit, die der Verein leistet. Wer möchte, kann sich aus erster Hand und vor Ort über ökologischen Gemüseanbau schlau machen.

0 Muss ich Arbeitsstunden leisten, wenn ich Anteile zeichne? Nein. Freiwillige Mitarbeit ist möglich, aber kein Muss. „Die Solawi ist so ausgerichtet, dass die Anbauer:innen die Arbeit machen und dafür bezahlt werden“, sagt Öhmann.

0 Was ist, wenn es mehr Interessenten als Ernteanteile gibt?

Dann muss man mit der Warteliste vorliebnehmen und hat im nächsten Jahr die Chance, dabei zu sein. Die Solawi möchte langsam wachsen, bis zu 120 Ernteanteile wären in Zukunft auf der Fläche möglich. Mitglied im Verein kann jeder jederzeit werden, für 24 Euro Jahresbeitrag – auch das ein Beitrag zur Solawi. | www.crowdsalat.eu