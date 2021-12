Coesfeld

Unermüdlich dreht sich das Rad der Schmelzmaschine und verströmt den Duft von heißer Schokolade, der sofort an Weihnachtsbäckerei und gemütliche Kaminabende erinnert. Doch während es in einer Bäckerei mitunter wuselig zugeht, ist Willi Ebbing in seinem Schoko-Laden die Ruhe selbst. „Hektik muss man sich abgewöhnen“, sagt der gelernte Bäcker, während er mit einer Kelle die flüssige Milchschokolade abschöpft. Denn das Geheimnis der Konfekt-Kunst ist Entschleunigung – „und natürlich das Rezept, das man einhalten muss“, fügt Ebbing hinzu.

Von Florian Schütte