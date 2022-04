„Das größte und heiligste Werk“

Coesfeld

Die Musik von Johann Sebastian Bach wird nicht nur in Leipzig gepflegt und hoch verehrt, sondern auch durch den Bachchor und das Bachorchester aus Mainz. Seit der Gründung im Jahr 1955 tragen sie gemeinsam die Musik von Bach in die Welt. Am Karsamstag konzentrierten sich rund 100 Sänger und Musiker zusammen mit sieben Solisten unter der Leitung von Ralf Otto im Konzert Theater in Coesfeld voll und ganz auf die Interpretation der Matthäus-Passion.

Von Elvira Meisel-Kemper