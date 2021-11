„Bunt statt blau“: Unter diesem Motto gestalteten bundesweit mehr als 4000 Schüler Plakate gegen das sogenannte Komasaufen. Die 16-jährige Hannah Rösing aus Lette schaffte beim Wettbewerb in NRW sogar den Sprung in die „Top Ten“. Sie belegte mit ihrem Plakat „Vielfalt statt Einsamkeit“ den achten Platz. Dazu gratulierte jetzt Sabine Marxl von der DAK-Gesundheit in Coesfeld. Sie überreichte der Schülerin eine Urkunde und ein gerahmtes Exemplar ihres Plakats.

„Das ist beste Präventionsarbeit, denn hier sprechen Kinder und Jugendliche auch zu Gleichaltrigen“, hebt Schulministerin Yvonne Gebauer als Schirmherrin in NRW hervor. Sie freut sich über die große Resonanz auf den Wettbewerb und dankt allen Teilnehmern: „Eure Bilder zeigen, dass Alkohol nie Probleme lösen, aber das Leben negativ verändern kann. Wir alle brauchen mehr von Euren wertvollen Statements.“

Die Plakate, die die Mädchen und Jungen gestalteten, sind tatsächlich für Gleichaltrige besonders eindrucksvoll: Das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (Kiel) hat in einer Online-Studie mit 1273 Teilnehmern ihre Wirkung im Vergleich zu konventionellen Warnhinweisen untersucht. „Die von der Zielgruppe selbst gemalten „bunt statt blau“-Plakate stärken die Wahrnehmung, dass Alkoholkonsum schädlich ist“, fasst Sabine Marxl von der DAK-Gesundheit in Coesfeld die Ergebnisse zusammen. „Die Siegerplakate unserer Kampagne haben eine stärker sensibilisierende Wirkung als traditionelle, eher an Erwachsene gerichtete, Warnhinweise“, so Marxl.