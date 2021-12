„Das ist der notwendige Lückenschluss“

Coesfeld

(ct). Für die Umgestaltung der Berkelgasse zwischen Schüppenstraße und Katharinenstift (wir berichteten) hat die Stadt Coesfeld den Förderantrag auf den Weg gebracht. Sollten Mittel aus der Städtebauförderung fließen, könnte im Sommer/Herbst 2022 mit der Maßnahme begonnen werden, und zwar mit der Sanierung des Berkeldeckels. Entgegen ersten Überlegungen kann die Berkel in besagtem Bereich nicht großflächig geöffnet werden. Das ist das Ergebnis einer statischen Untersuchung. Lediglich an der Einmündung der Berkelgasse in die Schüppenstraße soll eine Öffnung vorgenommen werden. Durch farbliche Gestaltung, Beleuchtung und Begrünung soll die Gasse insgesamt aufgewertet und als Berkeltrasse kenntlich gemacht werden. Geschätzte Kosten: 1,6 Mio. Euro.