„Das ist ein richtig gutes Konzept“

Der Parcours im Dirtpark in Lette zwischen Bruchstraße im Norden und Philosophenweg im Süden ist durch einen Fachplaner mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entwickelt worden. Die Fahrstrecken werden erdgebunden hergestellt. Es handelt sich um reduzierte Bodenmodellierungen. Die Grünfläche soll vom Geh- und Radweg aus erkennbar und erlebbar sein. Für die Öffnung soll eine vorhandene Hecke in Teilabschnitten gerodet werden. Der Schützenverein wird an dieser Stelle neue Königseichen pflanzen. In die Planungen ist der Teich im Westen noch nicht eingebunden.

Der Bezirksausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für diese Anlage gegeben, die vor zwei Jahren erstmals als Projekt im Rahmen des Dorfinnenentwicklungs-Konzeptes (DIEK) vorgeschlagen worden ist. Einstimmig hat das Gremium beschlossen, dem notwendigen Förderantrag zum Dorferneuerungsprogramm 2022 zuzustimmen.

Auch das Gesamtkonzept zur Gestaltung der heutigen Wiesenfläche fand Anklang. „Das ist eine ausgezeichnete Weiterentwicklung und ein richtig gutes Konzept“, schwärmte Dr. Heiner Kleinschneider (CDU). Dass die Nachbarn in die Planung eingebunden worden seien, sei sehr gut gewesen. Allerdings müsse dringend auch eine Toilettenanlage eingeplant werden, was schließlich bei elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung so beschlossen wurde. Holger Weiling (CDU) bekräftigte: „Damit können wir ein Zeichen für Lette setzen.“

Auch Ausschuss-Vorsitzender Bernhard Kestermann (CDU) führte ins Feld, dass es aktuell keine einzige öffentliche Toilette in Lette geben würde. Bettina Suhren (SPD) sah es ebenfalls „kritisch“, dass die Stadt vorgeschlagen hatte, aus Kostengründen auf eine Toilettenanlage zu verzichten. In Anbetracht der „angespannten Haushaltslage“ könne man nach Fördertöpfen suchen, meinte Patricia Vogel (Pro Coesfeld). Hans-Jürgen Braukmann (Grüne) regte an, vorhandene Sanitäranlagen in der Nachbarschaft – zum Beispiel bei Edeka – als „nette Toilette“ anzubieten.

Erster Beigeordneter Thomas Backes erinnerte daran, dass die Fördersumme von 250 000 Euro bereits ausgeschöpft sei. Sowohl die Toilettenanlage (116 000 Euro) als auch eine Überdachung (29 000 Euro) seien daher aus der Planung herausgenommen worden. Bei vergleichbaren Anlagen wie bei der Skateanlage in Coesfeld gebe es auch keine Toilettenanlage. Außerdem müsse man an die Wartungskosten denken.

Die Gesamtkosten für die Umgestaltung für den Bereich Dirtpark und die naturnahen Flächen belaufen sich auf 394 000 Euro brutto. Davon muss die Stadt einen Eigenanteil von 144 000 Euro zahlen. Für den vorhandenen Teich, der bisher noch nicht überplant worden ist, sollen die Planungskosten in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Darauf einigte sich der Bezirksausschuss einstimmig und folgte damit einem Antrag von Dr. Heiner Kleinschneider (CDU). Die Patenschaft für das Gewässer hat der Schützenverein übernommen.

Backes betonte, dass es sich bei den Beschlüssen im Bezirksausschuss um Empfehlungen an den Stadtrat handele. Dieses Gremium müsse letztlich eine Entscheidung treffen. Der Erste Beigeordnete erinnerte auch daran, dass eine solche Anlage gepflegt werden müsse. Das könne die Stadt nicht in vollem Umfang leisten. Daher sei künftig zusätzliches Engagement der Bevölkerung erforderlich.

Für die Maßnahme ist eine Bauzeit von drei Monaten vorgesehen. Mit Eingang des Fördermittelbescheids im Frühjahr 2022 könnte die Maßnahme bis Ende 2022 abgeschlossen sein, teilt der Planer, die nts Ingenieurgesellschaft in Münster, mit.