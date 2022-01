„Das ist meine große Leidenschaft“

Alles ist dunkel, auf der Bühne hören die Zuschauer nur die Stimmen der Schauspieler. Doch dann geht das Licht an. Allerdings scheinen die Akteure das gar nicht mitzubekommen. Sie sehen nichts, laufen gegen verschiedene Gegenstände, fluchen und vor allem: Sie können ihr Gegenüber nicht erkennen. In dem Theaterstück der Niederdeutschen Bühne „De Swatte Kumelge“, oder auch schwarze Komödie, steht ein Stromausfall im Vordergrund.

Uli Tarner ist Lehrer an der Theodor-Heuss-Realschule und seit rund 19 Jahren bei der Niederdeutschen Bühne in Münster. Im aktuellen Stück „De swatte Kumelge“ spielt er den Künstler Peter Möller.

„Wir müssen es so schauspielern, als ob wir tatsächlich im Dunkeln stehen. Das war schon eine Herausforderung bei den Proben, denn man muss sich ja blind stellen“, erzählt Uli Tarner, der in diesem Stück den Künstler Peter Möller, eine Hauptrolle, spielen darf. Die Niederdeutsche Bühne erfordert also vollen Körpereinsatz. Doch für den Lehrer ist das kein Problem, ihm macht es viel Spaß.

Der Familienvater arbeitet an der Theodor-Heuss-Realschule. Dort unterrichtet er seit 2018 Niederländisch, Deutsch als Fremdsprache und Geschichte. „Aber Niederländisch mag ich am meisten“, betont Tarner. Die Sprache hat er damals nur aus der Not heraus in Münster studiert, denn „mit Deutsch und Geschichte kommt man nicht weit“, wurde ihm klargemacht. Inzwischen hat er großen Gefallen an der Sprache gefunden. „Und sie war meine Jobgarantie“, betont der Lehrer.

Schon als Student fand Tarner zur Niederdeutschen Bühne Münster. Vor 19 Jahren hatte ein Freund von Tarner in der Zeitschrift „Nadann“ eine Ausschreibung für die Rolle eines Liebhabers in dem Stück „Quaterie in´t Treppenhuus“ gesehen und ihn darauf aufmerksam gemacht. „Ich hatte damals schon etwas Bühnenerfahrung und habe mich beworben. Und ich habe die Rolle bekommen, ich war der einzige Bewerber“, schmunzelt der Lehrer.

Die Niederdeutsche Bühne in Münster hat immer ein Stück pro Spielzeit. „Das heißt, wir führen ein Stück von ungefähr November bis März im Theater auf. Ende August beginnt die Probezeit, die drei Monate geht. Vor der Premiere proben wir dann jeden Abend im Theater. Geld bekommen wir dafür nicht“, erklärt Tarner. Und inzwischen kann er nicht mehr ohne das Theater, die Bühne und die Vielseitigkeit der Rollen und Stücke. „Es ist wirklich toll, wie viele verschiedene Stücke wir aufführen“, sagt er stolz. „Es ist meine große Leidenschaft.“

Das Hobby beansprucht natürlich einiges an Zeit, trotz des Berufes und der Familie. „Da habe ich dann nach der Probe manchmal schon weniger Lust, noch etwas zu arbeiten“, gibt der Lehrer zu. „Und wenn ich abends probe, muss meine Frau sich um die Kinder kümmern, aber das ist kein Problem.“

Der 46-Jährige hat schon in verschiedenen Genres mitgespielt. Von Klassikern bis hin zu Komödien war alles dabei. Nur „Bauernstücke“ würden sie nicht spielen. Mal hat er Hauptrollen bekommen, aber auch Nebenrollen hat der Lehrer gerne gespielt. „Ich hatte auch die Ehre, den Faust zu spielen. Das war auch eine meiner liebsten Rollen. Außerdem mag ich das aktuelle Stück sehr“, erklärt er. Und das Lernen der ganzen Texte? Das sei eigentlich kein Problem. Tarner behauptet von sich: „Wenn ich das erste Mal auf der Bühne stehe, habe ich den Text schnell drauf.“ Natürlich spricht er kein fließendes Plattdeutsch, aber durch das Lesen, Auswendiglernen und Spielen sei dies nicht schwer.

In seinem Referendariat war er Lehrer in Kleve. „Dort hätte ich auch bleiben können. Ich wollte aber zurück nach Münster. Denn ich wollte Theater spielen.“